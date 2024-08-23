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Лига чемпионов
23 августа 2024, 23:14 | Обновлено 23 августа 2024, 23:32
353
1

КОСОВСКИЙ: «Динамо в Австрии сделает ставку на быстрый гол»

Экс-игрок киевлян оценил выступление киевлян в матче Лиги чемпионов

23 августа 2024, 23:14 | Обновлено 23 августа 2024, 23:32
353
1
КОСОВСКИЙ: «Динамо в Австрии сделает ставку на быстрый гол»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок сборной Украины и Динамо Виталий Косовский в разговоре с корреспондентом Sport.ua оценил шансы киевской команды взять реванш у австрийского РБ Зальцбург за поражение (0:2) в 4-м раунде квалификации Лиги чемпионов:

– Я с нетерпением ожидал этого противостояния в Люблине, и мои надежды оправдались: соперники продемонстрировали зрелищный футбол, порадовали интенсивностью. Конечно, не обходилось без индивидуальных ошибок, но, к сожалению, ими лучше воспользовался РБ Зальцбург.

– Команды удивили какими-то тактическими заготовками?

– Нет, как и ожидалось в наступлении, использовали впереди трех исполнителей, а динамовцы у своих владений переходили на схему 4–2–3–1.

– Многие эксперты в своих комментариях утверждали, что для киевлян все могло закончиться иначе, если бы в начале матча Андрей Ярмоленко реализовал хотя бы один из своих голевых моментов.

– Возможно, но что сейчас загадывать. Вот гости забивали очень вовремя. В дебюте у их владений возникали угрозы, однако обошлось. На 29-й минуте воспользовались поразительной контратакой, завершившейся эффектным взятием ворот, что помогло сбить наступательный порыв номинальных хозяев и почувствовать себя увереннее. Реализованный сразу после перерыва пенальти сделал гостей фаворитами поединка в Люблине.

– «Зальцбург» понравился?

– Да, даже не верится, что в рядах гостей были преимущественно молодые футболисты. Они отлично обучены, их интенсивность поражает, все выполняют вовремя, вспомните их прессинг в третьей зоне. Перспективная команда. И потому хочется похвалить динамовцев, которые, несмотря на такое развитие событий, четко придерживались своей линии в поисках кратчайшего пути к воротам соперника. И очень жаль, что и после перерыва подводила реализация, потому что даже один забитый мяч значительно повышал шансы пробиться в основную часть Лиги чемпионов.

– Тогда на что надеяться украинским поклонникам футбола в повторном противостоянии этих соперников на следующей неделе в Австрии?

– То, что будет упорная борьба буквально на каждом клочке футбольного поля – не сомневаюсь. По-моему, динамовцы будут делать ставку на быстрый гол, поэтому не исключено появление в стартовом составе мобильных Александра Тымчика и Назара Волошина. Если киевляне забьют первыми, то сразу вернется интрига, а, учитывая молодость игроков «РБ Зальцбург», им может не хватить хладнокровия, не обойдется без ошибок. Надеюсь, что руководитель киевлян Александр Шовковский просчитывает сейчас все варианты и остановится на том, который принесет больше пользы. Я настроен оптимистично.

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Динамо Киев РБ Зальцбург Лига чемпионов РБ Зальцбург - Динамо Виталий Косовский инсайд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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antt
Цікаво Зальцбург ці поради читає чи їм це немає значення. Бо про своє бачення Шовковський недавно сказав повідомить лише своїм гравцям.
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