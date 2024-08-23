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  4. Вячеслав Суркис рассказал, как стал капитаном юношеской команды Динамо
Украина. Премьер лига
23 августа 2024, 20:35 | Обновлено 23 августа 2024, 20:43
1153
1

Вячеслав Суркис рассказал, как стал капитаном юношеской команды Динамо

Игрок уже дважды выходил с капитанской повязкой

23 августа 2024, 20:35 | Обновлено 23 августа 2024, 20:43
1153
1
Вячеслав Суркис рассказал, как стал капитаном юношеской команды Динамо
ФК Динамо Киев. Вячеслав Суркис

Вратарь Вячеслав Суркис, сын Григория Суркиса, уже два матча кряду выводит команду «Динамо» U-19 на поле в статусе капитана. Игрок рассказал о том, как это случилось.

– В двух последних матчах вы выводите команду на поле с капитанской повязкой, как ее получили и что чувствуете, одевая ее?

– Это связано с тем, что наш капитан Назар Балаба сейчас травмирован, кстати, желаю ему скорейшего выздоровления и возвращения на поле. А ощущения хорошие, приятные.

– Появились ли у вас дополнительные обязанности и как с ними справляетесь? Теперь имеет право разговаривать с арбитром?

– Сейчас работает такое правило, что если капитан команды голкипер, нужно выбирать вице-капитана из полевых игроков, который и будет разговаривать с судьей. Мне же повязка просто придает уверенность, могу больше подсказывать партнерам. В целом, ничего не изменилось.

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Вячеслав Суркис Динамо Киев Динамо Киев U-19 чемпионат Украины по футболу U-19
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 1
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Bulba_sumkin
Очень тяжело он к этому шел, и это решение всей команды, отдать капитанскую повязку простому пареньку с фамилией - суркис
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