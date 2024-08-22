Минус лидер посева. Стали известны все пары 1/4 финала в Монтеррее
Элина Свитолина стартовала с победы
Состоялись матчи второго раунда на хардовом турнире WTA 500 в Монтеррее.
Пятая сеяная украинка Элина Свитолина в двух сетах переиграла Элину Аванесян из Армении.
Соревнования неожиданно покинула Даниэль Коллинс, которая возглавляла посев.
Монтеррей. Второй круг
Верхняя часть сетки
Эрика Андреева – Даниэль Коллинс [1] – 1:6, 6:3, 6:3
Лулу Сан – Мария Лурдес Карле – 6:3, 2:6, 7:6(2)
Екатерина Александрова [3] – Рената Сарасуа – 6:3, 6:4
Юань Юэ [7] – Петра Мартич – 6:4, 6:1
Нижняя часть сетки
Линда Носкова [6] – Ван Сию – 6:4, 7:6(11)
Элина Свитолина [5] – Элина Аванесян – 6:4, 6:3
Магдалена Френх [9] – Лина Глушко [LL] – 6:7(2), 6:3, 6:1
Эмма Наварро [2] – Камила Осорио – 3:6, 7:5, 7:6(2)
Монтеррей. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Эрика Андреева – Лулу Сан
Екатерина Александрова [3] – Юань Юэ [7]
Нижняя часть сетки
Линда Носкова [6] – Элина Свитолина [5]
Магдалена Френх [9] – Эмма Наварро [2]
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