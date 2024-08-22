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WTA
22 августа 2024, 09:35 |
1736
0

Минус лидер посева. Стали известны все пары 1/4 финала в Монтеррее

Элина Свитолина стартовала с победы

22 августа 2024, 09:35 |
1736
0
Минус лидер посева. Стали известны все пары 1/4 финала в Монтеррее
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Состоялись матчи второго раунда на хардовом турнире WTA 500 в Монтеррее.

Пятая сеяная украинка Элина Свитолина в двух сетах переиграла Элину Аванесян из Армении.

Соревнования неожиданно покинула Даниэль Коллинс, которая возглавляла посев.

Монтеррей. Второй круг

Верхняя часть сетки

Эрика Андреева – Даниэль Коллинс [1] – 1:6, 6:3, 6:3
Лулу Сан – Мария Лурдес Карле – 6:3, 2:6, 7:6(2)

Екатерина Александрова [3] – Рената Сарасуа – 6:3, 6:4
Юань Юэ [7] – Петра Мартич – 6:4, 6:1

Нижняя часть сетки

Линда Носкова [6] – Ван Сию – 6:4, 7:6(11)
Элина Свитолина [5] – Элина Аванесян – 6:4, 6:3

Магдалена Френх [9] – Лина Глушко [LL] – 6:7(2), 6:3, 6:1
Эмма Наварро [2] – Камила Осорио – 3:6, 7:5, 7:6(2)

Монтеррей. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Эрика Андреева – Лулу Сан
Екатерина Александрова [3] – Юань Юэ [7]

Нижняя часть сетки

Линда Носкова [6] – Элина Свитолина [5]
Магдалена Френх [9] – Эмма Наварро [2]

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WTA Монтеррей Эрика Андреева Даниэль Коллинс Лулу Сан (Радовчич) Мария Лурдес Карле Екатерина Александрова Рената Сарасуа Юань Юэ Петра Мартич Линда Носкова Ван Сию Элина Свитолина Элина Аванесян Магдалена Френх Лина Глушко Камила Осорио Эмма Наварро
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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