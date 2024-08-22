Со 2-го матчбола. Свитолина в Монтеррее вышла в 1/4 финала
Элина обыграла тезку Аванесян
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№28 WTA) начала выступления на турнире WTA 500 в Монтеррее (Мексика).
Во втором раунде основной сетки украинка, имея пятый номер посева, встретилась с Элиной Аванесян из Армении (№51 WTA). За 1 час 14 минут Свитолина победила в двух сетах и стала обладательницей путевки в четвертьфинал.
WTA 500 Монтеррей. Второй раунд
Элина Аванесян (Армения) – Элина Свитолина (Украина, 5) – 4:6, 3:6
Это была 1-я в истории встреча теннисисток.
В первом сете Свитолина проиграла 2 гейма на своей подаче, а Аванесян – три, что и решило судьбу партии. Во втором сете украинке для победы хватило одного брейка, а партию она закрыла в свою пользу со второго матчбола.
В следующем раунде Элина Свитолина сразится против Линды Носковой (№35 WTA) из Чехии, у которой 6-й номер посева на турнире.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юлия продолжает успешные выступления в отборах на турнирвх Grand Slam
«Барселона» мечтает о трансфере норвежца