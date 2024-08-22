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WTA
22 августа 2024, 04:59 | Обновлено 22 августа 2024, 05:06
1235
0

Со 2-го матчбола. Свитолина в Монтеррее вышла в 1/4 финала

Элина обыграла тезку Аванесян

22 августа 2024, 04:59 | Обновлено 22 августа 2024, 05:06
1235
0
Со 2-го матчбола. Свитолина в Монтеррее вышла в 1/4 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№28 WTA) начала выступления на турнире WTA 500 в Монтеррее (Мексика).

Во втором раунде основной сетки украинка, имея пятый номер посева, встретилась с Элиной Аванесян из Армении (№51 WTA). За 1 час 14 минут Свитолина победила в двух сетах и стала обладательницей путевки в четвертьфинал.

WTA 500 Монтеррей. Второй раунд

Элина Аванесян (Армения) – Элина Свитолина (Украина, 5) – 4:6, 3:6

Это была 1-я в истории встреча теннисисток.

В первом сете Свитолина проиграла 2 гейма на своей подаче, а Аванесян – три, что и решило судьбу партии. Во втором сете украинке для победы хватило одного брейка, а партию она закрыла в свою пользу со второго матчбола.

В следующем раунде Элина Свитолина сразится против Линды Носковой (№35 WTA) из Чехии, у которой 6-й номер посева на турнире.

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Элина Свитолина Элина Аванесян WTA Монтеррей
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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