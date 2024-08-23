Испания23 августа 2024, 19:42 | Обновлено 23 августа 2024, 19:43
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Тренер Барселоны про уход Гюндогана: «Он превосходный футболист»
Ханс-Дитер Флик прокомментировал уход Илкая Гюндогана
23 августа 2024, 19:42 | Обновлено 23 августа 2024, 19:43
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал уход Илкая Гюндогана.
«Этот вопрос мне уже задавали. Илкай намеревался помочь нам, но изменил свое решение на этой неделе. Я могу сказать о нем только положительное. Он превосходный футболист и замечательный человек», – отметил главный тренер «Барселоны» Ханси Флик.
33-летний немецкий полузащитник вернулся в «Манчестер Сити» после одного сезона в каталонском клубе.
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