Тренер Барселоны про уход Гюндогана: «Он превосходный футболист»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал уход Илкая Гюндогана.

«Этот вопрос мне уже задавали. Илкай намеревался помочь нам, но изменил свое решение на этой неделе. Я могу сказать о нем только положительное. Он превосходный футболист и замечательный человек», – отметил главный тренер «Барселоны» Ханси Флик.

33-летний немецкий полузащитник вернулся в «Манчестер Сити» после одного сезона в каталонском клубе.