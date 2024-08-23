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Испания
23 августа 2024, 19:42 | Обновлено 23 августа 2024, 19:43
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0

Тренер Барселоны про уход Гюндогана: «Он превосходный футболист»

Ханс-Дитер Флик прокомментировал уход Илкая Гюндогана

23 августа 2024, 19:42 | Обновлено 23 августа 2024, 19:43
160
0
Тренер Барселоны про уход Гюндогана: «Он превосходный футболист»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илкай Гюндоган

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал уход Илкая Гюндогана.

«Этот вопрос мне уже задавали. Илкай намеревался помочь нам, но изменил свое решение на этой неделе. Я могу сказать о нем только положительное. Он превосходный футболист и замечательный человек», – отметил главный тренер «Барселоны» Ханси Флик.

33-летний немецкий полузащитник вернулся в «Манчестер Сити» после одного сезона в каталонском клубе.

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Алексей Тиньков Источник: Mundo Deportivo
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