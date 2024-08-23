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Украина. Премьер лига
23 августа 2024, 12:37 | Обновлено 23 августа 2024, 12:39
1834
6

Самые многообещающие молодые футболисты каждой из команд УПЛ

Выясняем, к кому в стартовавшем сезоне украинского чемпионата стоит присмотреться в первую очередь

23 августа 2024, 12:37 | Обновлено 23 августа 2024, 12:39
1834
6
Самые многообещающие молодые футболисты каждой из команд УПЛ
ФК Динамо. Назар Волошин

Пожалуй, болельщики практически каждой футбольной команды в подавляющем своем большинстве питают слабость к клубным воспитанникам или молодым талантам, которых их любимцы успели подписать в раннем возрасте из других коллективов. Следить за прогрессом и развитием таких исполнителей всегда очень интересно, и это представляет совершенно особенную интригу в любом чемпионате.

Сегодня мы предлагаем вам авторскую версию списка самых многообещающих и перспективных молодых футболистов каждой из команд УПЛ сезона-2024/25, с которой вы имеете полное право как согласиться, так и что-либо оспорить. Для этого традиционно всегда «распахнуты двери» в комментариях под данным материалом. Единственное, что отметим – в качестве «потолка» по возрасту было принято решение взять 21 год…

Левый Берег – Руслан Непейпиев

Возраст: 21 год
Гражданство: Украина
Амплуа: вингер

ФК Левый Берег. Руслан Непейпиев

В текущем составе «Левого Берега» совсем немного молодых футболистов, которые успели в той или иной мере засветиться. Команда из Киева во многом спонтанно оказалась в УПЛ, по причине чего до закрытия летнего трансферного окна в ее рядах может произойти немало кадровых изменений, но прямо сейчас молодым футболистом, на которого стоит обратить внимание в составе «аистов» является 21-летний вингер Руслан Непейпиев.

Этот молодой вингер к своим 21 годам имеет неплохую футбольную базу, так как прошел через академии «Буковины», «Карпат» и «Руха». Собственно говоря, с «желто-черными» у Руслана действующий контракт до лета 2027 года, а цвета «Левого Берега» молодой футболист в сезоне-2024/25 будет защищать на правах аренды. Какой-либо феерии от Непейпиева в элитарном дивизионе украинского футбола ожидать, безусловно, не стоит, однако присмотреться к этому исполнителю будет нелишним. Ранее он в составе «Руха» имел опыт выступлений в Юношеской лиге УЕФА, а также со второй командой львовского клуба участвовал во Второй лиге в минувшем сезоне, причем в 25 поединках записал на свой счет 7 результативных действий (5 голов и 2 ассиста).

Оболонь – Денис Теслюк

Возраст: 21 год
Гражданство: Украина
Амплуа: центрфорвард / вингер

ФК Оболонь. Денис Теслюк

Денис Теслюк является воспитанником академии «Волыни», и именно за первую команду луцкого клуба дебютировал в профессиональном футболе. В 2022 году нападающий перебрался в «Рух», где за два года сыграл 22 матча и забил 1 мяч в составе первой команды. Впрочем, серьезного доверия со стороны тренерского штаба в «Рухе» Теслюк не имел, а потому летом нынешнего года для него настала очередь что-то изменить.

В итоге Денис оказался в «Оболони», которая фактически заменила им отбывшего в обратном направлении (в «Рух») Игоря Краснопира. Пока крайне маловероятно, что Теслюку с ходу удастся безболезненно заменить для «пивоваров» их прежнего голеадора, однако в целом Денис является очень неуступчивым игроком с бойцовским характером, что и может помочь ему показать серьезный прогресс в команде, где опытных футболистов и даже ветеранов в разы больше, нежели перспективной молодежи.

Верес – Дмитрий Годя

Возраст: 19 лет
Гражданство: Украина
Амплуа: центральный атакующий полузащитник

ФК Верес. Дмитрий Годя

Фамилия таланта «Вереса» Дмитрия Годи стала известна широкому кругу отечественных болельщиков еще осенью минувшего года, когда СМИ сперва сообщали об интересе к этому футболисту со стороны «Шахтера» и «Динамо», а после в прессе развернулась целая эпопея вокруг несостоявшегося переезда полузащитника в «Карпаты». Тогда сделка сорвалась из-за агентов игрока, а сам он, казалось бы, окажется без шансов проявить себя в первой команде «Вереса», но…

Впоследствии Годя был возвращен к работе с основным составом, и сейчас именно Дмитрия стоит называть наиболее многообещающим молодым талантом ровенского клуба. Это игрок, наделенный хорошими техническими и скоростными качествами, а еще он довольно тонко понимает футбол, и как минимум на юношеском уровне был способен творить буквально чудеса. Что правда, к физически куда более мощному украинскому футболу на уровне УПЛ Годя пока, очевидно, не готов, однако по ходу сезона обязательно присмотритесь к этому парню, ведь нет сомнений, что игровую практику он получать в ровенском коллективе будет обязательно.

Черноморец – Роман Савченко

Возраст: 20 лет
Гражданство: Украина
Амплуа: центральный защитник

ФК Александрия. Роман Савченко

Имя Романа Савченко вовсе не новое для болельщиков, которые пристально следят за перипетиями в УПЛ. В минувшем сезоне этот центральный защитник на правах аренды из «Шахтера» выступал за «Александрию», сыграв на уровне элитарного дивизиона 868 минут в рамках 14 поединков.

В «Шахтере», которому принадлежит контракт Савченко, очевидно, довольно серьезно рассчитывают на Романа в среднесрочной перспективе, так как предпочли отпустить игрока в еще одну аренду, причем в клуб, где шансы на попадание в основной состав у Савченко очень и очень велики. Что ж, аренда в «Александрии» точно пошла защитнику на пользу, теперь посмотрим, как сложится его период пребывания в Одессе…

Ингулец – Иван Лосенко

Возраст: 20 лет
Гражданство: Украина
Амплуа: центральный полузащитник

ФК Ингулец. Иван Лосенко

Сейчас сложно утверждать категорично, однако есть понимание, что Иван Лосенко является своего рода проектным футболистом для «Шахтера». В перспективе этот воспитанник академии «горняков» может заменить в первой команде Георгия Судакова или Артема Бондаренко, если тех удастся выгодно продать, однако прямо сейчас конкуренция в центре поля у дончан настолько серьезная, что Лосенко было решено отдать в аренду в клуб, где он сможет получать куда больше игровой практики на взрослом уровне.

Важно понимать, что Лосенко «Шахтер» отдал в «Ингулец», очевидно, еще и потому, что главным тренером команды из Петрово является хорошо знакомый менеджменту «горняков» Василий Кобин. Этот специалист в целом умеет помогать молодежи развивать свои таланты, хотя на старте сезона наставник «Ингульца» пока максимально сфокусирован на результате и не демонстрирует стремления рисковать. Впрочем, вскоре Лосенко, скорее всего, все-таки объявится на поле в футболке «Ингульца» в рамках УПЛ, и обратить на него особое внимание, безусловно, стоит.

Колос – Артем Гусол

Возраст: 18 лет
Гражданство: Украина
Амплуа: вингер

ФК Колос. Артем Гусол

18-летний вингер «Колоса» Артем Гусол является, пожалуй, одним из лучших футболистов турнира U-19, который проводится среди клубов-участников УПЛ. На юношеском уровне Гусол, который имеет хороший баланс между техникой, скоростью, пониманием футбола, а также обладает поставленным ударом и добротной антропометрией, выдавал ряд абсолютно феноменальных поединков, из-за чего однозначно заслужил свой шанс в первой команде и на уровне Премьер-лиги.

В последние два сезона наставники «Колоса» предпочитали крайне дозированно подпускать Гусола к играм за первую команду, но сейчас, очевидно, наступает момент, когда понять Александра Поздеева будет попросту невозможно, если экс-коуч «Колоса» U-19 не позволит Артему попытаться добиться прогресса во взрослом футболе. А еще лучше будет, если Поздеев, который прекрасно знаком с потенциалом Гусола, сделает все от себя возможное, чтобы переход у Артема из молодежного во взрослый футбол произошел максимально безболезненно и уж точно без проблем психологического характера. А уж если свой потенциал Гусол раскроет хотя бы процентов на 70-80, то нет сомнений, что надолго в «Колосе» он не задержится, и клуб из Ковалевки впоследствии сможет сделать хорошие деньги на трансфере своего воспитанника, подав правильный пример для остальных юных талантов.

Рух – Илья Квасница

Возраст: 21 год
Гражданство: Украина
Амплуа: вингер

ФК Рух. Илья Квасница

В нынешнем «Рухе» собрана целая плеяда молодых и талантливых исполнителей, у которых может быть большое будущее в профессиональном футболе. Впрочем, больше всего из молодежи выделяется все-таки Илья Квасница. Возможно, потому, что он играет на атаку, да еще и демонстрирует очень пристойную, как по меркам УПЛ и как для своего возраста, результативность.

В минувшем сезоне Квасница отличился 16 результативными действиями (8 голов и 8 ассистов) в 30 поединках УПЛ, а сейчас имеет на своем счету уже 2 забитых мяча в 2 играх чемпионата-2024/25. Интересно, что пока «Руху» удается удерживать Илью в своих рядах, несмотря на то, что еще минувшей зимой к футболисту был серьезный интерес из-за границы – например, от швейцарского «Базеля».

Полесье – Пайшао

Возраст: 20 лет
Гражданство: Бразилия
Амплуа: вингер / центрфорвард

ФК Полесье. Пайшао

Откровенно говоря, летний новичок «Полесья» Пайшао в значительной степени все еще остается «темной лошадкой» для большинства отечественных экспертов и любителей футбола. Возможности этого бразильца на поле пока далеко не так очевидны, как у большинства из вышеперечисленных игроков в нашем списке, однако немало интересного Пайшао уже успел продемонстрировать в своих первых поединках за «волков».

Пайшао активен и напорист в атаке, старается до конца идти на мяч, чем может приносить немало проблем защитникам команды-соперницы. В «Васко да Гама», воспитанником которого вингер является, на юношеском уровне футболист показал себя очень и очень неплохо и даже отличился 3 забитыми мячами в 4 поединках Копиньи (молодежного кубка Сан-Паулу) сезона-2024. По этой причине крайне любопытно будет понаблюдать за прогрессом Пайшао в Украине, еще и понимая тот факт, что «Полесье» пока лишь арендовало этого игрока, однако прописало в соглашении с «Васко да Гама» опцию на выкуп.

Карпаты – Олег Очеретько

Возраст: 21 год
Гражданство: Украина
Амплуа: центральный атакующий полузащитник

ФК Карпаты. Олег Очеретько

Воспитанник академии «Шахтера» Олег Очеретько имеет на своем счету уже 18 официальных матчей за первую команду «горняков» и, очевидно, его перспективы в стане дончан на текущий момент видятся вполне радужными, особенно если стан действующего чемпиона Украины вовремя покинут Георгий Судаков и Артем Бондаренко, которых сейчас или максимум через полгода-год пора продавать в Европу.

Минувший сезон Очеретько начал в «Шахтере», но выиграть совершенно безумную конкуренцию в центре поля не сумел, и в начале 2024-го Олега отпустили в аренду в «Днепр-1», где он довольно быстро превратился в одного из мозговых центров этой команды. В перспективе Очеретько способен вырасти в игрока, сопоставимого по уровню понимания футбола и качеству работы с мячом на поле как минимум с Александром Пихаленком. И пока Олег также в какой-то степени повторяет карьерный путь своего экс-партнера по «Днепру-1» – играет в аренде за другие команды, сохраняя надежду рано или поздно по-настоящему пригодиться «Шахтеру». Впрочем, не будем забегать вперед и понаблюдаем за Очеретько в сезоне-2024/25 в «Карпатах», где он уже, кажется, довольно быстро пришелся ко двору и даже успел забить в ворота «Динамо».

Кривбасс – Денис Кузык

Возраст: 21 год
Гражданство: Украина
Амплуа: вингер

ФК Кривбасс. Денис Кузык

Фланговый полузащитник Денис Кузык является воспитанником академии «Динамо», однако за первую команду киевского клуба не провели ни одного официального поединка. «Бело-синие» отдавали футболиста в аренду «Черноморцу», «Колосу» и «Львову», благодаря чему Денис в молодом возрасте получил возможность провести несколько десятков поединков на уровне УПЛ. И хотя результативными действиями Кузык в перечисленных трех командах болельщиков особо не баловал, его развитие и становление как профессионального игрока в этот период проходило «по плану».

В августе минувшего года Кузык, на счету которого 4 матча за сборную Украины U-21, на правах свободного агента перешел из «Динамо» в «Кривбасс». И это карьерное решение крайне положительно сказалось на развитии профессиональных навыков Дениса. В сезоне-2023/24 Кузык сыграл за команду из Кривого Рога, ставшую «бронзовым» призером первенства, 25 поединков в рамках УПЛ и отличился в них 9 результативными действиями (5 голов и 4 ассиста). В новом сезоне Кузык уже имеет на своем счету одну результативную передачу в двух поединках чемпионата, и вполне очевидно, что на этом хавбек останавливаться не планирует.

Ворскла – Илья Крупский

Возраст: 19 лет
Гражданство: Украина
Амплуа: фулбек

ФК Ворскла. Илья Крупский

В нынешнем году правый защитник «Ворсклы» Илья Крупский успел дебютировать за сборные Украины U-21 и U-23, а также сыграл во всех трех поединках «сине-желтых» в рамках футбольного турнира на Олимпийских играх в Париже. О таланте этого игрока сейчас говорят многие, и он стал вполне очевидным еще по ходу минувшего сезона, когда Крупский сумел стать игроком основного состава «Ворсклы» и провел 23 матча в УПЛ, отличившись 1 забитым мячом и 2 результативными передачами.

Поговаривают, что в «Ворскле» уже установили достаточно высокий ценник на Крупского. Желающим подписать талантливого фулбека придется заплатить полтавчанам не менее 3 миллионов евро. Впрочем, понять руководство «Ворсклы» можно, ведь талант Крупского и его качество выступлений действительно впечатляют, о чем мы на страницах Sport.ua информировали своих читателей еще в начале января 2023-го – в рамках специального материала…

Заря – Александр Яцык

Возраст: 21 год
Гражданство: Украина
Амплуа: центральный полузащитник

Фото Алины Ярофеевой. Александр Яцык

21-летний центральный хавбек «Зари» Александр Яцык является выпускником академии «Динамо». За первую команду киевского клуба футболист к настоящему моменту провел 3 официальных поединка, однако затем в стане «бело-синих» решили, что для лучшего развития Яцыку стоит покинуть «Динамо» и поиграть в другом клубе на правах аренды. На горизонте как раз возник вариант с «Зарей», за которую Александр выступает с лета минувшего года.

В прошлом сезоне Яцыку удалось стать футболистом основного состава «Зари» и провети 20 матчей в рамках УПЛ, в которых он отличился 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Летом в «Динамо» не пожелали возвращать Яцыка, и «Заре» без особых хлопот удалось согласовать продление аренды хавбека еще на сезон. Очевидно, что в текущем розыгрыше УПЛ от Александра можно ожидать еще лучших результатов. Как минимум начал футболист очень неплохо и уже имеет два результативных действия (гол и ассист) в трех поединках на старте сезона.

ЛНЗ – Айди Дайко

Возраст: 21 год
Гражданство: Албания
Амплуа: центральный защитник

ФК ЛНЗ. Айди Дайко

Этим летом весьма интересного футболиста удалось заполучить ЛНЗ. Скауты этого клуба высмотрели 21-летнего албанского центрбека Айди Дайко, за которого было заплачено, по данным Transfermarkt, 200 тысяч евро компенсации. Карьера этого футболиста начиналась в Греции, где он успел пройти через академию ПАОКа и немало поиграть за молодежную команду «Астераса» и дубль АЕКа.

Летом 2023-го Дайко вернулся в Албанию, где подписал контракт с «Лачи», и всего через сезон пошел на повышение, переехав в УПЛ. Очевидно, что в ЛНЗ на Айди делают ставку как на одного из ключевых центрбеков первой команды, несмотря на то, что албанский легионер еще очень и очень молод, как для игрока этого ответственного амплуа. Впрочем, классные защитники, как правило, именно так себя и проявляют, проходя путь с низов до верхов, не фокусируясь на названии клуба, а делая акцент на стабильной игровой практике. На старте сезона Дайко в целом оставил о себе позитивное впечатление, а потому к нему однозначно стоит присмотреться внимательнее.

Александрия – Хуан Альвина Безерра

Возраст: 21 год
Гражданство: Бразилия
Амплуа: вингер

ФК Александрия. Хуан Альвина Безерра

Как и его соотечественник Пайшао из «Полесья», Хуан Альвина Безерра является воспитанником академии «Васко да Гама». Из этого клуба в самом начале осени минувшего года «Александрии» и удалось переманить вингера, причем на правах свободного агента, что в целом можно считать удачей для «горожан». В сезоне-2023/24 Безерра по началу играл весьма эпизодически. Ему потребовалось значительное время на адаптацию, однако в концовке минувшего чемпионата бразилец разыгрался и выдал серию из четырех кряду матчей с результативными действиями!

В новом сезоне тренерский штаб «Александрии», очевидно, планирует предоставлять бразильскому легионеру значительно больше игровой практики и возможностей проявить свой далеко незаурядный потенциал. В частности, в двух последних матчах подопечные Руслана Ротаня во многом благодаря стараниям Безерры вырвали победы у ЛНЗ (2:0) и «Зари» (2:1), а сам Хуан Альвина отличился в этих поединках двумя забитыми мячами. То ли еще будет!

Динамо – Назар Волошин

Возраст: 21 год
Гражданство: Украина
Амплуа: вингер

ФК Динамо. Назар Волошин

На юношеском уровне Назар Волошин прошел через академии «Металлиста» и «Динамо», однако с ходу влиться в первую команду «бело-синих» у него не получилось. Летом 2022-го вингер был арендован «Кривбассом», где выдал отличную первую половину сезона, отличившись 4 забитыми мячами в 13 поединках. Неудивительно, что после этого в «Динамо» решили вернуть Волошина и дать ему шанс проявить себя на зимних сборах. После этого Назар остался в Киеве, и со временем превратился в игрока основного состава.

В минувшем сезоне в рамках УПЛ Волошин отличился 15 результативными действиями (7 голов и 8 ассистов) в 26 матчах. Это привлекло к молодому футболисту интерес европейских клубов, однако пока лишь середняков и аутсайдеров из топ-5 лиг. В частности, поговаривали про «Страсбург», который якобы был готов заплатить за украинского таланта несколько миллионов евро, однако президент «Динамо» Игорь Суркис установил ценник в 10 миллионов. Учитывая то, как развивается карьера Волошина сейчас и какой уровень прогресса демонстрирует этот вингер, подобная сумма видится более чем справедливой.

Шахтер – Винисиус Тобиас

Возраст: 20 лет
Гражданство: Бразилия
Амплуа: фулбек

ФК Шахтер. Винисиус Тобиас

В «Шахтере» привычно собрано немало молодых и талантливых игроков, среди которых выделяются Георгий Судаков, Кевин и Марлон Гомес, чей возраст пока подпадает под заданные нами изначально условия, однако с авторской точки зрения самым многообещающим молодым футболистом этой команды является правый фулбек Винисиус Тобиас. Он моложе перечисленной троицы, и именно поэтому с определенной долей авансов получил свое место в этом рейтинге.

Тобиас перешел в «Шахтер» еще в январе 2022 года из «Интернасьонала» за 6 миллионов евро. Тогда бразильца брали под работу с Роберто Де Дзерби, но из-за полномасштабной фазы российско-украинской войны, начавшейся уже через месяц после прихода Тобиаса, все сложилось совсем не так, как планировал менеджмент «горняков». В частности, юный бразилец на правах аренды перебрался в «Реал», где выступал за «Кастилью» под руководством легендарного Рауля и поначалу его игра вызывала лишь самые положительные эмоции. «Бланкос» даже хотели выкупить контракт Тобиаса, но затем прогресс бразильца, как показалось мадридцам, затормозился, и в конечном итоге от этой идеи в столице Испании отказались. Этим летом Тобиас не побоялся вернуться в Украину, и на сборах уже показал, что вскоре способен вытеснить Ефима Коноплю из стартового состава, а грузина Гиорги Гочолеишвили уже «заставил» перебраться в «Копенгаген» на правах аренды в поисках игровой практики. Пока официального дебюта Винисиуса Тобиаса за «Шахтер» еще не произошло, впрочем тем интереснее будет дождаться этого момента и увидеть, сумеет ли бразилец продемонстрировать в «Шахтере» свои лучшие качества – скорость, технику, работоспособность и хороший выбор позиции.

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статьи эксклюзив Руслан Непейпиев Денис Теслюк Дмитрий Годя Роман Савченко Иван Лосенко Олег Очеретько Александр Яцык Илья Крупский Денис Кузык Хуан Альвина Безерра Назар Волошин Винисиус Тобиас Илья Квасница
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 6
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luceorius
 Щоб ото було стільки перспективних вінгерів, а в ДК та збірній ходив по полі Ярмоленко - можливо, хтось пояснить, чим це спричинено. Он у фіналі Євро-24 двоє іспанських вінгерів-тінейджерів рознесли в пух та прах захист англійців і якби не Пікфорд, то рахунок був би розгромним. Незабаром стартує Ліга Націй, нехай би Ребров спробував кількох з цих молодих хлопців, практично нічим не ризикуючи, можливо, хтось з них і заграє. Тому що експериментувати у відборі до ЧС 2026 буде вже пізно.
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Умник
То есть лучше выделить заробитчанина Винисиуса чем Цуканова?)))))
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