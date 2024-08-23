Самые многообещающие молодые футболисты каждой из команд УПЛ

Пожалуй, болельщики практически каждой футбольной команды в подавляющем своем большинстве питают слабость к клубным воспитанникам или молодым талантам, которых их любимцы успели подписать в раннем возрасте из других коллективов. Следить за прогрессом и развитием таких исполнителей всегда очень интересно, и это представляет совершенно особенную интригу в любом чемпионате.

Сегодня мы предлагаем вам авторскую версию списка самых многообещающих и перспективных молодых футболистов каждой из команд УПЛ сезона-2024/25, с которой вы имеете полное право как согласиться, так и что-либо оспорить. Для этого традиционно всегда «распахнуты двери» в комментариях под данным материалом. Единственное, что отметим – в качестве «потолка» по возрасту было принято решение взять 21 год…

Левый Берег – Руслан Непейпиев

Возраст: 21 год

Гражданство: Украина

Амплуа: вингер

ФК Левый Берег. Руслан Непейпиев

В текущем составе «Левого Берега» совсем немного молодых футболистов, которые успели в той или иной мере засветиться. Команда из Киева во многом спонтанно оказалась в УПЛ, по причине чего до закрытия летнего трансферного окна в ее рядах может произойти немало кадровых изменений, но прямо сейчас молодым футболистом, на которого стоит обратить внимание в составе «аистов» является 21-летний вингер Руслан Непейпиев.

Этот молодой вингер к своим 21 годам имеет неплохую футбольную базу, так как прошел через академии «Буковины», «Карпат» и «Руха». Собственно говоря, с «желто-черными» у Руслана действующий контракт до лета 2027 года, а цвета «Левого Берега» молодой футболист в сезоне-2024/25 будет защищать на правах аренды. Какой-либо феерии от Непейпиева в элитарном дивизионе украинского футбола ожидать, безусловно, не стоит, однако присмотреться к этому исполнителю будет нелишним. Ранее он в составе «Руха» имел опыт выступлений в Юношеской лиге УЕФА, а также со второй командой львовского клуба участвовал во Второй лиге в минувшем сезоне, причем в 25 поединках записал на свой счет 7 результативных действий (5 голов и 2 ассиста).

Оболонь – Денис Теслюк

Возраст: 21 год

Гражданство: Украина

Амплуа: центрфорвард / вингер

ФК Оболонь. Денис Теслюк

Денис Теслюк является воспитанником академии «Волыни», и именно за первую команду луцкого клуба дебютировал в профессиональном футболе. В 2022 году нападающий перебрался в «Рух», где за два года сыграл 22 матча и забил 1 мяч в составе первой команды. Впрочем, серьезного доверия со стороны тренерского штаба в «Рухе» Теслюк не имел, а потому летом нынешнего года для него настала очередь что-то изменить.

В итоге Денис оказался в «Оболони», которая фактически заменила им отбывшего в обратном направлении (в «Рух») Игоря Краснопира. Пока крайне маловероятно, что Теслюку с ходу удастся безболезненно заменить для «пивоваров» их прежнего голеадора, однако в целом Денис является очень неуступчивым игроком с бойцовским характером, что и может помочь ему показать серьезный прогресс в команде, где опытных футболистов и даже ветеранов в разы больше, нежели перспективной молодежи.

Верес – Дмитрий Годя

Возраст: 19 лет

Гражданство: Украина

Амплуа: центральный атакующий полузащитник

ФК Верес. Дмитрий Годя

Фамилия таланта «Вереса» Дмитрия Годи стала известна широкому кругу отечественных болельщиков еще осенью минувшего года, когда СМИ сперва сообщали об интересе к этому футболисту со стороны «Шахтера» и «Динамо», а после в прессе развернулась целая эпопея вокруг несостоявшегося переезда полузащитника в «Карпаты». Тогда сделка сорвалась из-за агентов игрока, а сам он, казалось бы, окажется без шансов проявить себя в первой команде «Вереса», но…

Впоследствии Годя был возвращен к работе с основным составом, и сейчас именно Дмитрия стоит называть наиболее многообещающим молодым талантом ровенского клуба. Это игрок, наделенный хорошими техническими и скоростными качествами, а еще он довольно тонко понимает футбол, и как минимум на юношеском уровне был способен творить буквально чудеса. Что правда, к физически куда более мощному украинскому футболу на уровне УПЛ Годя пока, очевидно, не готов, однако по ходу сезона обязательно присмотритесь к этому парню, ведь нет сомнений, что игровую практику он получать в ровенском коллективе будет обязательно.

Черноморец – Роман Савченко

Возраст: 20 лет

Гражданство: Украина

Амплуа: центральный защитник

ФК Александрия. Роман Савченко

Имя Романа Савченко вовсе не новое для болельщиков, которые пристально следят за перипетиями в УПЛ. В минувшем сезоне этот центральный защитник на правах аренды из «Шахтера» выступал за «Александрию», сыграв на уровне элитарного дивизиона 868 минут в рамках 14 поединков.

В «Шахтере», которому принадлежит контракт Савченко, очевидно, довольно серьезно рассчитывают на Романа в среднесрочной перспективе, так как предпочли отпустить игрока в еще одну аренду, причем в клуб, где шансы на попадание в основной состав у Савченко очень и очень велики. Что ж, аренда в «Александрии» точно пошла защитнику на пользу, теперь посмотрим, как сложится его период пребывания в Одессе…

Ингулец – Иван Лосенко

Возраст: 20 лет

Гражданство: Украина

Амплуа: центральный полузащитник

ФК Ингулец. Иван Лосенко

Сейчас сложно утверждать категорично, однако есть понимание, что Иван Лосенко является своего рода проектным футболистом для «Шахтера». В перспективе этот воспитанник академии «горняков» может заменить в первой команде Георгия Судакова или Артема Бондаренко, если тех удастся выгодно продать, однако прямо сейчас конкуренция в центре поля у дончан настолько серьезная, что Лосенко было решено отдать в аренду в клуб, где он сможет получать куда больше игровой практики на взрослом уровне.

Важно понимать, что Лосенко «Шахтер» отдал в «Ингулец», очевидно, еще и потому, что главным тренером команды из Петрово является хорошо знакомый менеджменту «горняков» Василий Кобин. Этот специалист в целом умеет помогать молодежи развивать свои таланты, хотя на старте сезона наставник «Ингульца» пока максимально сфокусирован на результате и не демонстрирует стремления рисковать. Впрочем, вскоре Лосенко, скорее всего, все-таки объявится на поле в футболке «Ингульца» в рамках УПЛ, и обратить на него особое внимание, безусловно, стоит.

Колос – Артем Гусол

Возраст: 18 лет

Гражданство: Украина

Амплуа: вингер

ФК Колос. Артем Гусол

18-летний вингер «Колоса» Артем Гусол является, пожалуй, одним из лучших футболистов турнира U-19, который проводится среди клубов-участников УПЛ. На юношеском уровне Гусол, который имеет хороший баланс между техникой, скоростью, пониманием футбола, а также обладает поставленным ударом и добротной антропометрией, выдавал ряд абсолютно феноменальных поединков, из-за чего однозначно заслужил свой шанс в первой команде и на уровне Премьер-лиги.

В последние два сезона наставники «Колоса» предпочитали крайне дозированно подпускать Гусола к играм за первую команду, но сейчас, очевидно, наступает момент, когда понять Александра Поздеева будет попросту невозможно, если экс-коуч «Колоса» U-19 не позволит Артему попытаться добиться прогресса во взрослом футболе. А еще лучше будет, если Поздеев, который прекрасно знаком с потенциалом Гусола, сделает все от себя возможное, чтобы переход у Артема из молодежного во взрослый футбол произошел максимально безболезненно и уж точно без проблем психологического характера. А уж если свой потенциал Гусол раскроет хотя бы процентов на 70-80, то нет сомнений, что надолго в «Колосе» он не задержится, и клуб из Ковалевки впоследствии сможет сделать хорошие деньги на трансфере своего воспитанника, подав правильный пример для остальных юных талантов.

Рух – Илья Квасница

Возраст: 21 год

Гражданство: Украина

Амплуа: вингер

ФК Рух. Илья Квасница

В нынешнем «Рухе» собрана целая плеяда молодых и талантливых исполнителей, у которых может быть большое будущее в профессиональном футболе. Впрочем, больше всего из молодежи выделяется все-таки Илья Квасница. Возможно, потому, что он играет на атаку, да еще и демонстрирует очень пристойную, как по меркам УПЛ и как для своего возраста, результативность.

В минувшем сезоне Квасница отличился 16 результативными действиями (8 голов и 8 ассистов) в 30 поединках УПЛ, а сейчас имеет на своем счету уже 2 забитых мяча в 2 играх чемпионата-2024/25. Интересно, что пока «Руху» удается удерживать Илью в своих рядах, несмотря на то, что еще минувшей зимой к футболисту был серьезный интерес из-за границы – например, от швейцарского «Базеля».

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Полесье – Пайшао

Возраст: 20 лет

Гражданство: Бразилия

Амплуа: вингер / центрфорвард

ФК Полесье. Пайшао

Откровенно говоря, летний новичок «Полесья» Пайшао в значительной степени все еще остается «темной лошадкой» для большинства отечественных экспертов и любителей футбола. Возможности этого бразильца на поле пока далеко не так очевидны, как у большинства из вышеперечисленных игроков в нашем списке, однако немало интересного Пайшао уже успел продемонстрировать в своих первых поединках за «волков».

Пайшао активен и напорист в атаке, старается до конца идти на мяч, чем может приносить немало проблем защитникам команды-соперницы. В «Васко да Гама», воспитанником которого вингер является, на юношеском уровне футболист показал себя очень и очень неплохо и даже отличился 3 забитыми мячами в 4 поединках Копиньи (молодежного кубка Сан-Паулу) сезона-2024. По этой причине крайне любопытно будет понаблюдать за прогрессом Пайшао в Украине, еще и понимая тот факт, что «Полесье» пока лишь арендовало этого игрока, однако прописало в соглашении с «Васко да Гама» опцию на выкуп.

Карпаты – Олег Очеретько

Возраст: 21 год

Гражданство: Украина

Амплуа: центральный атакующий полузащитник

ФК Карпаты. Олег Очеретько

Воспитанник академии «Шахтера» Олег Очеретько имеет на своем счету уже 18 официальных матчей за первую команду «горняков» и, очевидно, его перспективы в стане дончан на текущий момент видятся вполне радужными, особенно если стан действующего чемпиона Украины вовремя покинут Георгий Судаков и Артем Бондаренко, которых сейчас или максимум через полгода-год пора продавать в Европу.

Минувший сезон Очеретько начал в «Шахтере», но выиграть совершенно безумную конкуренцию в центре поля не сумел, и в начале 2024-го Олега отпустили в аренду в «Днепр-1», где он довольно быстро превратился в одного из мозговых центров этой команды. В перспективе Очеретько способен вырасти в игрока, сопоставимого по уровню понимания футбола и качеству работы с мячом на поле как минимум с Александром Пихаленком. И пока Олег также в какой-то степени повторяет карьерный путь своего экс-партнера по «Днепру-1» – играет в аренде за другие команды, сохраняя надежду рано или поздно по-настоящему пригодиться «Шахтеру». Впрочем, не будем забегать вперед и понаблюдаем за Очеретько в сезоне-2024/25 в «Карпатах», где он уже, кажется, довольно быстро пришелся ко двору и даже успел забить в ворота «Динамо».

Кривбасс – Денис Кузык

Возраст: 21 год

Гражданство: Украина

Амплуа: вингер

ФК Кривбасс. Денис Кузык

Фланговый полузащитник Денис Кузык является воспитанником академии «Динамо», однако за первую команду киевского клуба не провели ни одного официального поединка. «Бело-синие» отдавали футболиста в аренду «Черноморцу», «Колосу» и «Львову», благодаря чему Денис в молодом возрасте получил возможность провести несколько десятков поединков на уровне УПЛ. И хотя результативными действиями Кузык в перечисленных трех командах болельщиков особо не баловал, его развитие и становление как профессионального игрока в этот период проходило «по плану».

В августе минувшего года Кузык, на счету которого 4 матча за сборную Украины U-21, на правах свободного агента перешел из «Динамо» в «Кривбасс». И это карьерное решение крайне положительно сказалось на развитии профессиональных навыков Дениса. В сезоне-2023/24 Кузык сыграл за команду из Кривого Рога, ставшую «бронзовым» призером первенства, 25 поединков в рамках УПЛ и отличился в них 9 результативными действиями (5 голов и 4 ассиста). В новом сезоне Кузык уже имеет на своем счету одну результативную передачу в двух поединках чемпионата, и вполне очевидно, что на этом хавбек останавливаться не планирует.

Ворскла – Илья Крупский

Возраст: 19 лет

Гражданство: Украина

Амплуа: фулбек

ФК Ворскла. Илья Крупский

В нынешнем году правый защитник «Ворсклы» Илья Крупский успел дебютировать за сборные Украины U-21 и U-23, а также сыграл во всех трех поединках «сине-желтых» в рамках футбольного турнира на Олимпийских играх в Париже. О таланте этого игрока сейчас говорят многие, и он стал вполне очевидным еще по ходу минувшего сезона, когда Крупский сумел стать игроком основного состава «Ворсклы» и провел 23 матча в УПЛ, отличившись 1 забитым мячом и 2 результативными передачами.

Поговаривают, что в «Ворскле» уже установили достаточно высокий ценник на Крупского. Желающим подписать талантливого фулбека придется заплатить полтавчанам не менее 3 миллионов евро. Впрочем, понять руководство «Ворсклы» можно, ведь талант Крупского и его качество выступлений действительно впечатляют, о чем мы на страницах Sport.ua информировали своих читателей еще в начале января 2023-го – в рамках специального материала…

Заря – Александр Яцык

Возраст: 21 год

Гражданство: Украина

Амплуа: центральный полузащитник

Фото Алины Ярофеевой. Александр Яцык

21-летний центральный хавбек «Зари» Александр Яцык является выпускником академии «Динамо». За первую команду киевского клуба футболист к настоящему моменту провел 3 официальных поединка, однако затем в стане «бело-синих» решили, что для лучшего развития Яцыку стоит покинуть «Динамо» и поиграть в другом клубе на правах аренды. На горизонте как раз возник вариант с «Зарей», за которую Александр выступает с лета минувшего года.

В прошлом сезоне Яцыку удалось стать футболистом основного состава «Зари» и провети 20 матчей в рамках УПЛ, в которых он отличился 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Летом в «Динамо» не пожелали возвращать Яцыка, и «Заре» без особых хлопот удалось согласовать продление аренды хавбека еще на сезон. Очевидно, что в текущем розыгрыше УПЛ от Александра можно ожидать еще лучших результатов. Как минимум начал футболист очень неплохо и уже имеет два результативных действия (гол и ассист) в трех поединках на старте сезона.

ЛНЗ – Айди Дайко

Возраст: 21 год

Гражданство: Албания

Амплуа: центральный защитник

ФК ЛНЗ. Айди Дайко

Этим летом весьма интересного футболиста удалось заполучить ЛНЗ. Скауты этого клуба высмотрели 21-летнего албанского центрбека Айди Дайко, за которого было заплачено, по данным Transfermarkt, 200 тысяч евро компенсации. Карьера этого футболиста начиналась в Греции, где он успел пройти через академию ПАОКа и немало поиграть за молодежную команду «Астераса» и дубль АЕКа.

Летом 2023-го Дайко вернулся в Албанию, где подписал контракт с «Лачи», и всего через сезон пошел на повышение, переехав в УПЛ. Очевидно, что в ЛНЗ на Айди делают ставку как на одного из ключевых центрбеков первой команды, несмотря на то, что албанский легионер еще очень и очень молод, как для игрока этого ответственного амплуа. Впрочем, классные защитники, как правило, именно так себя и проявляют, проходя путь с низов до верхов, не фокусируясь на названии клуба, а делая акцент на стабильной игровой практике. На старте сезона Дайко в целом оставил о себе позитивное впечатление, а потому к нему однозначно стоит присмотреться внимательнее.

Александрия – Хуан Альвина Безерра

Возраст: 21 год

Гражданство: Бразилия

Амплуа: вингер

ФК Александрия. Хуан Альвина Безерра

Как и его соотечественник Пайшао из «Полесья», Хуан Альвина Безерра является воспитанником академии «Васко да Гама». Из этого клуба в самом начале осени минувшего года «Александрии» и удалось переманить вингера, причем на правах свободного агента, что в целом можно считать удачей для «горожан». В сезоне-2023/24 Безерра по началу играл весьма эпизодически. Ему потребовалось значительное время на адаптацию, однако в концовке минувшего чемпионата бразилец разыгрался и выдал серию из четырех кряду матчей с результативными действиями!

В новом сезоне тренерский штаб «Александрии», очевидно, планирует предоставлять бразильскому легионеру значительно больше игровой практики и возможностей проявить свой далеко незаурядный потенциал. В частности, в двух последних матчах подопечные Руслана Ротаня во многом благодаря стараниям Безерры вырвали победы у ЛНЗ (2:0) и «Зари» (2:1), а сам Хуан Альвина отличился в этих поединках двумя забитыми мячами. То ли еще будет!

Динамо – Назар Волошин

Возраст: 21 год

Гражданство: Украина

Амплуа: вингер

ФК Динамо. Назар Волошин

На юношеском уровне Назар Волошин прошел через академии «Металлиста» и «Динамо», однако с ходу влиться в первую команду «бело-синих» у него не получилось. Летом 2022-го вингер был арендован «Кривбассом», где выдал отличную первую половину сезона, отличившись 4 забитыми мячами в 13 поединках. Неудивительно, что после этого в «Динамо» решили вернуть Волошина и дать ему шанс проявить себя на зимних сборах. После этого Назар остался в Киеве, и со временем превратился в игрока основного состава.

В минувшем сезоне в рамках УПЛ Волошин отличился 15 результативными действиями (7 голов и 8 ассистов) в 26 матчах. Это привлекло к молодому футболисту интерес европейских клубов, однако пока лишь середняков и аутсайдеров из топ-5 лиг. В частности, поговаривали про «Страсбург», который якобы был готов заплатить за украинского таланта несколько миллионов евро, однако президент «Динамо» Игорь Суркис установил ценник в 10 миллионов. Учитывая то, как развивается карьера Волошина сейчас и какой уровень прогресса демонстрирует этот вингер, подобная сумма видится более чем справедливой.

Шахтер – Винисиус Тобиас

Возраст: 20 лет

Гражданство: Бразилия

Амплуа: фулбек

ФК Шахтер. Винисиус Тобиас

В «Шахтере» привычно собрано немало молодых и талантливых игроков, среди которых выделяются Георгий Судаков, Кевин и Марлон Гомес, чей возраст пока подпадает под заданные нами изначально условия, однако с авторской точки зрения самым многообещающим молодым футболистом этой команды является правый фулбек Винисиус Тобиас. Он моложе перечисленной троицы, и именно поэтому с определенной долей авансов получил свое место в этом рейтинге.

Тобиас перешел в «Шахтер» еще в январе 2022 года из «Интернасьонала» за 6 миллионов евро. Тогда бразильца брали под работу с Роберто Де Дзерби, но из-за полномасштабной фазы российско-украинской войны, начавшейся уже через месяц после прихода Тобиаса, все сложилось совсем не так, как планировал менеджмент «горняков». В частности, юный бразилец на правах аренды перебрался в «Реал», где выступал за «Кастилью» под руководством легендарного Рауля и поначалу его игра вызывала лишь самые положительные эмоции. «Бланкос» даже хотели выкупить контракт Тобиаса, но затем прогресс бразильца, как показалось мадридцам, затормозился, и в конечном итоге от этой идеи в столице Испании отказались. Этим летом Тобиас не побоялся вернуться в Украину, и на сборах уже показал, что вскоре способен вытеснить Ефима Коноплю из стартового состава, а грузина Гиорги Гочолеишвили уже «заставил» перебраться в «Копенгаген» на правах аренды в поисках игровой практики. Пока официального дебюта Винисиуса Тобиаса за «Шахтер» еще не произошло, впрочем тем интереснее будет дождаться этого момента и увидеть, сумеет ли бразилец продемонстрировать в «Шахтере» свои лучшие качества – скорость, технику, работоспособность и хороший выбор позиции.