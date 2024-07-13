Семь наиболее ожидаемых исходящих трансферов УПЛ этого лета

На Евро-2024 осталось провести всего один поединок – финальный матч, в котором сборные Испании и Англии определят сильнейшую команду континента на следующие четыре года. А это значит, что уже очень-очень скоро основное внимание украинских болельщиков опять вернется к родимой и столь любимой Премьер-лиге.

В УПЛ большинство команд уже вовсю ведут подготовку к новому сезону, хотя остается и немало неизвестного – в частности, из-за ситуации в «Днепре-1» все еще непонятен полный список участников на сезон-2024/25.

Но сегодня не об этом – давайте, пока еще полтора месяца будет открыто трансферное окно, выделим наиболее ожидаемые и интригующие исходящие трансферы УПЛ нынешнего лета. Не факт, что все они произойдут (скорее всего, состоится всего один или два из них), однако это вовсе не помеха для интересного обсуждения…

7. Виталий Буяльский

Гражданство: Украина

Возраст: 31 год

Клуб: «Динамо»

ФК Динамо. Виталий Буяльский

Пожалуй, ни для кого не секрет, что Виталий Буяльский пересидел в «Динамо». 31-летний хавбек сыграл уже 320 официальных матчей за «бело-синих», в которых отличился 73 забитыми мячами и 54 результативными передачами, а в последние пару-тройку сезонов являлся одним из безоговорочно ключевых футболистов столичной команды. Впрочем, было бы очень интересно посмотреть на Буяльского где-то в зарубежном чемпионате.

Год назад «Динамо» покинул другой многолетний лидер – Сергей Сидорчук, который так и не получил возможности уехать в один из топовых клубов или чемпионатов Европы из Киева, однако руководство «бело-синих» все-таки нашло устраивающий все стороны вариант с бельгийским «Вестерло».

Буяльского ранее также неоднократно связывали с клубами из-за пределов топ-5 европейских чемпионатов. В частности, интерес к Виталию проявлял «Бешикташ», и переезд в Турцию, кажется, был бы весьма интересной карьерной опцией для возрастного футболиста. Во-первых, в тамошней Суперлиге физических данных Буяльского будет более чем достаточно, чтобы несколько лет быть на топовом уровне. Во-вторых, в обороне турецкие команды не играют настолько строго, чтобы это лишило Виталия его ключевого козыря – эффективной работы в штрафной и вокруг нее. В-третьих, потенциальный переезд в Турцию позволит хавбеку не только неплохо подзаработать перед выходом на пенсию, но и, наконец-то, поиграть перед толпой болельщиков, заполняющей стадионы. Дополнительное давление, есть ощущение, станет и дополнительной мотивацией для Буяльского, который, по сути, в «Динамо» уже не имеет стимулов для дальнейшего прогресса.

Очевидно, понимает целесообразность расставания с Буяльским этим летом и президент «Динамо» Игорь Суркис, который ранее заявлял, что готов «рассмотреть достойные варианты» по игроку. Вопрос только: возникнут ли они до конца лета?..

6. Илья Квасница

Гражданство: Украина

Возраст: 21 год

Клуб: «Рух»

ФК Рух. Илья Квасница

Вингер «Руха» и воспитанник львовского футбола Илья Квасница был признан лучшим молодым игроком минувшего сезона в УПЛ. Молодой и талантливый футболист действительно провел очень качественный отрезок в рамках чемпионата-2023/24, особенно в первой его половине, однако в определенные моменты все же демонстрировал привычные для игроков его возраста проблемы с нестабильностью выступлений.

Интерес к Кваснице, по слухам, проявляли оба гранда нашего футбола – «Динамо» и «Шахтер». Однако сам игрок, похоже, не слишком-то и стремится покидать «Рух» ради киевской или донецкой команды. Он хотел бы попробовать силы в Европе, и ждет, когда какой-то «гонец оттуда» привезет Григорию Козловскому предложение, от которого «сдадут нервы».

Пока наиболее реальным претендентом на Квасницу в Европе, если доверять слухам, является «Бенфика». Скауты лиссабонского клуба тщательно изучили молодого вингера «Руха» и в целом остались довольны увиденным, рекомендовав «орлам», по возможности, подписать украинца. Оговорка «по возможности» в данном контексте является отнюдь не литературным приемом автора, а признанием того, что вести дела с Григорием Козловским в футбольных вопросах достаточно сложно. Сколько запросит за Квасницу руководство «Руха» – это вопрос, ответ на который, пожалуй, в настоящий момент неизвестен даже самим боссами львовян…

5. Иван Дибанго

Гражданство: Камерун

Возраст: 22 года

Клуб: «Кривбасс»

ФК Кривбасс. Иван Дибанго

Камерунский фулбек Иван Дибанго стал одним из главных открытий минувшего сезона украинской Премьер-лиги. То, насколько африканец сумел спрогрессировать в нашем чемпионате, вызывает восторг не только у экспертов, но и у большинства болельщиков, причем вне зависимости от их клубных пристрастий. Из ноунейма Дибанго превратился в одного из лучших футболистов УПЛ нынешних дней, а это уже что-то да значит!

Прямо сейчас к Дибанго есть предметный интерес на европейском рынке. Руководство «Кривбасса», который изначально брал Ивана в аренду у эстонской «Левадии», предусмотрительно оформило выкуп контракта футболиста еще зимой, когда заплатило прибалтам за африканца полмиллиона евро.

В начале июня в СМИ сообщалось, что «Кривбасс» получил предложения от «Бреста» и «Базеля» о продаже Дибанго. За своего легионера криворожский клуб мог бы легко выручить около 3 миллионов евро, но отказался продавать Ивана, мотивируя это грядущим стартом еврокубковой кампании, а также желанием получить в будущем за камерунца еще большие отступные. Не пожалеют ли боссы «Кривбасса» о своем таком решении? Вопрос безумно интересный, но окончательный ответ на него мы узнаем лишь по прошествии времени…

4. Владимир Бражко

Гражданство: Украина

Возраст: 22 года

Клуб: «Динамо»

ФК Динамо. Владимир Бражко

Опорному полузащитнику «Динамо» Владимиру Бражко в минувшем сезоне также удалось продемонстрировать существенный прогресс в своем развитии. Вернувшись из аренды в «Заре», Бражко с ходу стал ключевой фигурой в средней линии «бело-синих», и заменил ветерана Сидорчука так, что про Сергея в концовке сезона фанаты «Динамо» уже и не вспоминали.

Всего в УПЛ-2023/24 Бражко сыграл за «Динамо» 26 матчей, в которых отличился 11 результативными действиями (6 голов и 5 ассистов), что является фантастическим показателем для игрока его амплуа. Неудивительно, что оценочная стоимость Владимира на портале Transfermarkt за год пребывания в «Динамо» выросла с 1,5 до 5 миллионов евро, а сам хавбек успел дебютировать в сборной Украины и неплохо (в отличие от большинства товарищей по команде) проявить себя на Евро-2024.

Неудивительно, что к Бражко в настоящий момент есть предметный интерес из Европы. В СМИ писали о желании «Фейеноорда» заполучить перспективного украинца, однако пока роттердамцы, похоже, к конкретным переговорам с братьями Суркисами не приступали, хотя сам футболист был бы не прочь попробовать силы в нидерландской Эредивизи.

Отвечает ли «Фейеноорд» уровню Бражко? Если говорить о текущих выступлениях, то вполне, если же вести речь об амбициях, то стоит подчеркивать, что Нидерланды – это великолепная европейская витрина, откуда, при успешных выступлениях, можно с легкостью попасть как в АПЛ, так и в другой топ-чемпионат.

3. Владислав Ванат

Гражданство: Украина

Возраст: 22 года

Клуб: «Динамо»

ФК Динамо. Владислав Ванат

Два последних сезона Владислава Ваната показали, что в «Динамо» наконец-то появился достойный нападающий, на которого можно делать ставку, и который способен вызывать у фанатов значительно больший спектр положительных эмоций, чем условный Артем Беседин. Что важно: Ванат за два года продемонстрировал стабильность, а это уже признак класса, пускай пока речь только и идет, что об уровне УПЛ.

На Евро-2024 Ванат, увы, получил лишь 20 минут, чтобы проявить себя в матче с Бельгией, когда подопечным Реброва требовалось едва ли не чудо, чтобы вырвать победу у номинально более сильного соперника, чтобы выбраться в плей-офф. Мессией для «сине-желтых» Ванат не стал, однако не стоит предъявлять это к нему в виде претензии. Если уж Артем Довбик – испанский «Пичичи» – оказался неспособным добиваться успеха, то ни о какой «травле» Ваната и речи быть не может.

А вот, на чем точно стоит акцентировать внимание, так это на потенциальном уходе Ваната из УПЛ уже нынешним летом. Очевидно, что для дальнейшего прогресса этому исполнителю требуется перебираться в чемпионат с иным уровнем интенсивности, конкуренции и качества футбола, нежели тот, который остался на сегодня в нашей Премьер-лиге. Чем раньше Ванат окажется где-то в Европе, тем скорее он получит возможность либо «выстрелить», либо же отступить на шаг назад, чтобы в дальнейшем вернуться и, как Артем Довбик, сделать два уверенных шага вперед.

Есть ли у Ваната варианты? Говорят, что «Болонья» может заплатить за Влада 10 миллионов евро. А это, напомним, не только шанс поиграть в итальянской Серии А, но и возможность попробовать силы в основном этапе Лиги чемпионов, куда «красно-синих» вывел сенсационный Тиаго Мотта, подавшийся затем в тренеры «Ювентуса».

2. Николай Шапаренко

Гражданство: Украина

Возраст: 25 лет

Клуб: «Динамо»

Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Это лето для Николая Шапаренко должно однозначно проходить под девизом: «Или сейчас, или никогда». Осенью хавбеку исполнится уже 26, а это означает, что риск навсегда остаться в УПЛ, как это, похоже, «светит» некогда невероятно перспективному на европейском рынке, а ныне фактически невостребованному в топ-лигах Николаю Матвиенко, для Шапаренко становится все выше и выше.

Последние два года были непростыми для Шапаренко из-за проблем со здоровьем. Однако, возвращаясь из лазарета, Николай всякий раз доказывал: он – футболист, способный как минимум на уровне УПЛ «делать разницу». Этот свой очевидный дар Шапаренко показал и на Евро-2024, где стал, пожалуй, главным «светлым пятном» в составе команды Сергея Реброва, отличившись 2 результативными действиями в 3 поединках.

Совсем неудивительно, что ряд экспертов впоследствии именно Шапаренко признал лучшим игроком в составе сборной Украины на чемпионате Европы в Германии. И это прекрасная возможность для Николая на смену клуба! Правда, прямо сейчас вариантов у хавбека, увы, не так и много. Из того, что известно, речь идет только о «Бешикташе» и «Лацио». Оба этих клуба вряд ли будут готовы засыпать Игоря Суркиса деньгами, чтобы тот отпустил Шапаренко без малейших зазрений совести. Скорее, наоборот, и римляне, и стамбульцы, сперва очень пристойно поторгуются, и лишь затем будут принимать решение о целесообразности подписания 25-летнего лидера «Динамо».

Что ж, остается только надеяться, что вскоре на горизонте у Николая возникнут новые варианты и новые перспективы. В УПЛ он уже достиг очевидного максимума, постоянно прыгать через который видится занятием малопродуктивным.

1. Георгий Судаков

Гражданство: Украина

Возраст: 21 год

Клуб: «Шахтер»

ФК Шахтер. Георгий Судаков

До начала Евро-2024 летний трансфер Георгия Судакова в один из топовых европейских чемпионатов выглядел фактически как свершившийся факт: оставалось только дождаться официальной информации и клуба, который согласится заплатить «Шахтеру» требуемую компенсацию. Однако континентальное первенство продемонстрировало, что спортивный директор «горняков» Дарио Срна и генеральный директор клуба Сергей Палкин в ситуации с Судаковым поработали гораздо лучше, нежели сам Георгий.

На Евро-2024 Судаков так и не стал гением сборной Украины. Не стал футболистом, который способен вести команду за собой в сложной ситуации. Не стал тем, кто способен решать исход неудачно складывающихся поединков в пользу своей команды едва ли не самостоятельно. А ведь многие этого от Георгия ждали, виной чему те баснословные запросные позиции топ-менеджмента «Шахтера», которые проскальзывали в прессе – все-таки от футболиста, за которого просят 70 миллионов евро и видеть хотят совсем иной уровень, нежели от условных ветеранов Степаненко и Ярмоленко, лучшие годы которых уже однозначно остались позади.

Без яркой игры на Евро-2024 «Шахтеру» будет гораздо сложнее продать Судакова этим летом за желаемую сумму. Скорее всего, придется «двигаться» в запросах и соглашаться на включение в сделку различных бонусов, в том числе и не столь очевидных в плане достижимости. Поговаривают, что сегодня в «Шахтере» уже готовы отпустить Георгия за 50 миллионов евро, но в целом и это не предел для снижения цены – как минимум, если мы говорим об основной сумме, а не о всяких «довесках» к ней.

После завершения сезона-2023/24 Судаков заявил, что добился в «Шахтере» всего, чего только мог, и что он, дескать, «готов двигаться дальше» в своей карьере. Что ж, вот и посмотрим, считает ли так же еще хоть кто-то на футбольном рынке Европы, и найдутся ли реальные желающие договариваться с «горняками» по трансферу Георгия…