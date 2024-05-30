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Украина. Премьер лига
30 мая 2024, 16:22 | Обновлено 30 мая 2024, 16:25
1134
2

СУДАКОВ: «Достиг в Шахтере всего, на что способен. Готов двигаться вперед»

Летом полузащитник рассчитывает перебраться в английскую Премьер-лигу

30 мая 2024, 16:22 | Обновлено 30 мая 2024, 16:25
1134
2
СУДАКОВ: «Достиг в Шахтере всего, на что способен. Готов двигаться вперед»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков дал большое интервью английским журналистом, в котором рассказал о том, что пребывает на прямом контакте с экс-партнером по команде Михаилом Мудриком, а еще считает, что уже готов к уровню АПЛ.

«Мы на связи [с Мудриком] каждый день. Он мой большой друг. За последние два месяца он играл намного больше и добился гораздо большего успеха. Начало для него было довольно тяжелым, как морально, так и физически, но шаг за шагом он приближается к цели. Когда мы вместе играем в сборной, я видел, насколько он вырос по ходу сезона».

«Я рассказывал Мише о том, как сильно хочу играть в Премьер-лиге и как было бы здорово играть в одной команде. Миша сказал мне, что я не готов к такому давлению, которое есть в Англии, и если я приеду, мне нужно быть к этому готовым. Но я готов».

«О, Премьер-лига – моя мечта. Было бы здорово сыграть там, в одном из топ-клубов. Я не могу выделить какой-либо из них в качестве приоритета, это все известные клубы. Как сказал Пеп Гвардиола, выиграть Премьер-лигу сложнее, чем выиграть Лигу чемпионов», – сказал хавбек.

Судаков понимает, что интерес к нему из-за границы позволит перевезти с собой в более безопасное место и семью, которая непросто переживает войну в Украине.

«Сегодня в Украине нет безопасного места. Все боятся. Морально это сложно. Каждый раз, когда моя дочь слышит сирены, она бежит прятаться под одеяло. Трудно это принять. У меня есть возможность перевезти семью за пределы Украины».

«Хороший пример того, как обстоят дела сейчас, – наша последняя игра в Днепре длилась пять часов. Было четыре остановки из-за сирен воздушной тревоги, и каждый раз было довольно сложно продолжать матч».

«Особенно тяжело, когда я играю матчи в еврокубках и вижу сообщения от жены, в которых говорится, что где-то был прилет в 4 часа утра, или она услышала звуки от ракет, пролетающих над головой», – подчеркнул Георгий.

Хавбек «Шахтера» считает, что его команда провела в целом хороший сезон, став чемпионом и обладателем Кубка Украины, а также выйдя в весеннюю стадию еврокубков.

«Для нас это был хороший сезон. Мы выиграли чемпионат и Кубок здесь, в Украине, и хорошо играли до последнего игрового дня в группе Лиги чемпионов. Лично для меня это был успех. Я забил «Барселоне», мы обыграли «Барселону», и меня назвали лучшим игроком в матче против них».

«Аэропорты в Украине по-прежнему закрыты, поэтому на наши игры нам приходится ехать на автобусе в Гамбург. Есть много людей, которые переехали из Украины в Германию, и мы почувствовали их поддержку. Я очень горжусь тем, что представляю свою страну в этих соревнованиях».

«Надеюсь, я сыграю в обоих турнирах [Евро-2024 и Олимпийские игры]. Накануне Евро давление на футболистов уже растет, но я чувствую себя уверенно и надеюсь, что мы покажем хороший футбол. Не удивляйтесь, если Украина хорошо выступит на Евро. Мы достигли высокого уровня, когда нас уважают во всем мире. Наши результаты в Германии могут быть любыми. Я не могу ограничить то, чего мы способны достичь. Потенциально мы можем пройти очень далеко в соревновании, и я к этому готов».

«Я только что говорил об этом со своей женой, буквально 30 минут назад. Мой настрой такой – я достиг в «Шахтере» всего, на что способен, максимально развился как игрок и готов двигаться вперед. Я надеюсь показать, на что я способен на Евро, и тогда мое будущее изменится», – заключил Судаков.

Ранее сообщалось, что серьезный интерес к Судакову проявляют «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

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Алексей Сливченко Источник: inews.co.uk
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Gargantua
ты же контракт подмахнул, шляпа ))
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Harun Bakircioğlu
Шахтер повесил такой ценник, что переход этим летом под большим вопросом. Но все зависит от твоих выступлений на Евро, протащишь сборную хотя бы в 1/8 шансы, что кто-то выложит 70 миллионов станут ненулевые.
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