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Чемпионат Европы
10 июля 2024, 19:33 | Обновлено 10 июля 2024, 19:37
2274
3

Назван лучший футболист сборной Украины на Евро-2024. Это не Трубин

Признание от портала Give Me Sport получил Николай Шапаренко

10 июля 2024, 19:33 | Обновлено 10 июля 2024, 19:37
2274
3
Назван лучший футболист сборной Украины на Евро-2024. Это не Трубин
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Сборная Украины по футболу завершила выступления на Евро-2024 на стадии группового этапа. Украинская команда заняла последнее место в группе Е с четырьмя очками. Известный британский портал Give Me Sport назвал Николая Шапаренко лучшим игроком сборной Украины на этом турнире.

«То, что Украина смогла блеснуть в каждом матче на Евро-2024, является свидетельством того, что их нация очень сильно втянута в войну. Николай Шапаренко регулярно сталкивается с ужасами войны, играя за «Динамо» в Киеве. 25-летний полузащитник сделал все возможное, чтобы достичь признания в решающем матче 2-го тура против Словакии (2:1), сначала сравняв счет, а затем ассистировав на Яремчука, что позволило Украине добыть единственный триумф на турнире», – говорится в статье Give Me Sport.

Ранее сообщалось, что римский клуб «Лацио» готов предложить за Шапаренко 10 миллионов евро.

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сборная Украины по футболу Евро-2024 Николай Шапаренко лучший игрок
Дмитро Олійник Источник: Give me Sport
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Комментарии 3
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Remark
Це привіт та остосіті ОтсосіТі😁
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+1
turist86
"Шапаренко регулярно стикається з жахіттями війни"?
Та заброньовані футболісти уявлення не мають, що таке війна
Ответить
-1
Saar
Хз. Трубін зіграв дві гри і визнавався кращим два рази.
А тут Шапаренко...
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-2
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