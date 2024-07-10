Назван лучший футболист сборной Украины на Евро-2024. Это не Трубин
Признание от портала Give Me Sport получил Николай Шапаренко
Сборная Украины по футболу завершила выступления на Евро-2024 на стадии группового этапа. Украинская команда заняла последнее место в группе Е с четырьмя очками. Известный британский портал Give Me Sport назвал Николая Шапаренко лучшим игроком сборной Украины на этом турнире.
«То, что Украина смогла блеснуть в каждом матче на Евро-2024, является свидетельством того, что их нация очень сильно втянута в войну. Николай Шапаренко регулярно сталкивается с ужасами войны, играя за «Динамо» в Киеве. 25-летний полузащитник сделал все возможное, чтобы достичь признания в решающем матче 2-го тура против Словакии (2:1), сначала сравняв счет, а затем ассистировав на Яремчука, что позволило Украине добыть единственный триумф на турнире», – говорится в статье Give Me Sport.
Ранее сообщалось, что римский клуб «Лацио» готов предложить за Шапаренко 10 миллионов евро.
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