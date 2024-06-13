Украина. Премьер лига13 июня 2024, 16:38 |
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УПЛ определила лучшего молодого игрока сезона
Награда досталась Илье Кваснице из «Руха»
13 июня 2024, 16:38 |
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УПЛ официально сообщила о том, что лучшим молодым игроком чемпионата сезона 2023/2024 признан 20-летний нападающий львовского «Руха» Илья Квасница. В нынешнем сезоне УПЛ он провел 30 матчей и отличился 8 забитыми голами.
В борьбе за звание лучшего молодого игрока сезона в УПЛ он опередил полузащитника «Динамо» Киев Назара Волошина и своего партнера по команде, защитника Богдана Слюбика.
Ранее лучшим вратарем УПЛ 2023/2024 был признан Георгий Бущан. Приз лучшему судье чемпионата достался Николаю Балакину.
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