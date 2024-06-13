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Украина. Премьер лига
13 июня 2024, 10:41 | Обновлено 13 июня 2024, 11:58
566
0

Определен лучший вратарь сезона 2023/24 УПЛ

Георгий Бущан опередил Дмитрия Ризныка

13 июня 2024, 10:41 | Обновлено 13 июня 2024, 11:58
566
0
Определен лучший вратарь сезона 2023/24 УПЛ
УПЛ

Клубы-участники УПЛ определили лауреатов сезона 2023/24

Голкипер «Динамо» Георгий Бущан стал победителем номинации по результатам опроса клубов УПЛ.

Дмитрий Ризнык («Шахтер») – на втором месте, третью позицию разделяют Кирилл Фесюн («Колос») и Павел Исенко («Ворскла»).

Георгий Бущан сыграл в 26 матчах, 11 из которых провел, не пропустив ни одного мяча. В 6 матчах Бущан выводил столичный клуб в ранге капитана. В общем, в розыгрыше УПЛ сезона 2023/24 «Динамо» пропустило 28 мячей, а в матчах, где играл Бущан – 21. Меньше киевлян пропустили только «Днепр-1» (27) и «Шахтер» (24).

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Георгий Бущан Украинская Премьер-лига Дмитрий Ризнык Кирилл Фесюн Павел Исенко
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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