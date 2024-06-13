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Украина. Премьер лига
13 июня 2024, 11:28 | Обновлено 13 июня 2024, 11:29
345
0

УПЛ определила лучшего арбитра сезона 2023/24

Клубы признали лучшим судьей Николая Балакина

13 июня 2024, 11:28 | Обновлено 13 июня 2024, 11:29
345
0
УПЛ определила лучшего арбитра сезона 2023/24
УПЛ

УПЛ в рамках подведения итогов сезона определила лучшего арбитра чемпионата 2023/24. Лучшим судьей признали Николая Балакина (Киевская область).

Тройку лучших дополнили Александр Шандор (Львов) и Алексей Деревинский (Хмельницкий). Для определения лучшего арбитра лига проводила опрос клубов.

В УПЛ Балакин отработал 88 матчей. Является арбитром ФИФА с 2016 года.

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Николай Балакин Алексей Деревинский Александр Шандор чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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