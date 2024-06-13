Украина. Премьер лига13 июня 2024, 11:28 | Обновлено 13 июня 2024, 11:29
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УПЛ определила лучшего арбитра сезона 2023/24
Клубы признали лучшим судьей Николая Балакина
13 июня 2024, 11:28 | Обновлено 13 июня 2024, 11:29
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УПЛ в рамках подведения итогов сезона определила лучшего арбитра чемпионата 2023/24. Лучшим судьей признали Николая Балакина (Киевская область).
Тройку лучших дополнили Александр Шандор (Львов) и Алексей Деревинский (Хмельницкий). Для определения лучшего арбитра лига проводила опрос клубов.
В УПЛ Балакин отработал 88 матчей. Является арбитром ФИФА с 2016 года.
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