Клуб-сенсация европейского сезона хочет купить Ваната. Известна сумма
«Болонья» нацелилась на украинца
22-летний украинский нападающий «Динамо» Владислав Ванат может летом покинуть киевский клуб.
По информации итальянского портала Il Resto del Carlino, «Болонья», которая сенсационно финишировала в топ-5 Серии А и пробилась в Лигу чемпионов, хочет приобрести летом форварда и заинтересовалась Ванатом. Источник утверждает, что потенциальная стоимость трансфера может составить 10 миллионов евро.
Ванат стал лучшим бомбардиром УПЛ сезона 2023/24, забив в 27 матчах 14 голов.
Ранее сообщалось, что Ванатом заинтересовался «Наполи».
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- Мои друзья - хоть не в Болонии,
Зато не тащат из семьи,-
А гадость пьют - из экономии:
Хоть поутру - да на свои!
А у тебя самого, Зин,
Приятель был с завода шин,
Так тот - вообще хлебал бензин,-
Ты вспомни, Зин!..