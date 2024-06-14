Клуб-сенсация европейского сезона хочет купить Ваната. Известна сумма

22-летний украинский нападающий «Динамо» Владислав Ванат может летом покинуть киевский клуб.

По информации итальянского портала Il Resto del Carlino, «Болонья», которая сенсационно финишировала в топ-5 Серии А и пробилась в Лигу чемпионов, хочет приобрести летом форварда и заинтересовалась Ванатом. Источник утверждает, что потенциальная стоимость трансфера может составить 10 миллионов евро.

Ванат стал лучшим бомбардиром УПЛ сезона 2023/24, забив в 27 матчах 14 голов.

Ранее сообщалось, что Ванатом заинтересовался «Наполи».