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  4. Клуб-сенсация европейского сезона хочет купить Ваната. Известна сумма
Италия
14 июня 2024, 16:33 |
2820
4

Клуб-сенсация европейского сезона хочет купить Ваната. Известна сумма

«Болонья» нацелилась на украинца

14 июня 2024, 16:33 |
2820
4
Клуб-сенсация европейского сезона хочет купить Ваната. Известна сумма
ФК Динамо. Владислав Ванат

22-летний украинский нападающий «Динамо» Владислав Ванат может летом покинуть киевский клуб.

По информации итальянского портала Il Resto del Carlino, «Болонья», которая сенсационно финишировала в топ-5 Серии А и пробилась в Лигу чемпионов, хочет приобрести летом форварда и заинтересовалась Ванатом. Источник утверждает, что потенциальная стоимость трансфера может составить 10 миллионов евро.

Ванат стал лучшим бомбардиром УПЛ сезона 2023/24, забив в 27 матчах 14 голов.

Ранее сообщалось, что Ванатом заинтересовался «Наполи».

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Владислав Ванат Болонья трансферы Серии A трансферы УПЛ трансферы Динамо Киев
Дмитро Олійник Источник: Il Resto del Carlino
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Комментарии 4
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Saar
Цікава команда! Ще й Серія А та ЛЧ!
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+2
Лига
Хороший вариант, ну конечно если суркис 300 млн не захочет то может Болонья и купит за млн 8-10 максимум  
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+1
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Сseresznye
Из телефонного разговора Ваната и Зинченко:
 
- Мои друзья - хоть не в Болонии,
Зато не тащат из семьи,-
А гадость пьют - из экономии:
Хоть поутру - да на свои!
А у тебя самого, Зин,
Приятель был с завода шин,
Так тот - вообще хлебал бензин,-
Ты вспомни, Зин!..
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