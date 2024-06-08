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  4. Не только Довбик. Гранду Серии А интересен нападающий Динамо
Украина. Премьер лига
08 июня 2024, 18:31 |
878
3

Не только Довбик. Гранду Серии А интересен нападающий Динамо

Владислав Ванат может перейти в «Наполи»

08 июня 2024, 18:31 |
878
3
Не только Довбик. Гранду Серии А интересен нападающий Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Итальянский «Наполи» планирует приобрести форварда в летнее трансферное окно. Клуб, вероятно, покинет нападающий Виктор Осимхен, которому ищут замену.

По информации Calciomercato, одним из вариантов усиления нападения для неаполитанцев является форвард сборной Украины и киевского «Динамо» Владислав Ванат, за которым итальянский клуб уже давно следит. Трансферная стоимость Ваната пока оценивается в 10 миллионов евро.

Ванат провел в этом сезоне за «Динамо» во всех турнирах 30 матчей, забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.

Напомним, что одной из целей неаполитанцев называется украинский форвард «Жироны» Артем Довбик.

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Владислав Ванат Виктор Осимхен Артем Довбик трансферы УПЛ трансферы Серии A трансферы Наполи Динамо Киев
Дмитро Олійник Источник: Calciomercato
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Комментарии 3
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Remark
Ванат доріс до європейського клубу, але це точно не Наполі.
Нехай почне свій шлях, як Довбик та Циганков. З чогось амбітного, але не гранду.
Самовіддача в нього наразі на висоті.
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