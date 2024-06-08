Не только Довбик. Гранду Серии А интересен нападающий Динамо
Владислав Ванат может перейти в «Наполи»
Итальянский «Наполи» планирует приобрести форварда в летнее трансферное окно. Клуб, вероятно, покинет нападающий Виктор Осимхен, которому ищут замену.
По информации Calciomercato, одним из вариантов усиления нападения для неаполитанцев является форвард сборной Украины и киевского «Динамо» Владислав Ванат, за которым итальянский клуб уже давно следит. Трансферная стоимость Ваната пока оценивается в 10 миллионов евро.
Ванат провел в этом сезоне за «Динамо» во всех турнирах 30 матчей, забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.
Напомним, что одной из целей неаполитанцев называется украинский форвард «Жироны» Артем Довбик.
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