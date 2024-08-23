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Лига конференций
23 августа 2024, 21:59 | Обновлено 23 августа 2024, 23:06
287
0

ТЛУМАК: «Несмотря на статус Бетиса, Кривбасс автобуса не ставил»

Бывший вратарь поделился впечатлениями от выступления криворожского клуба

23 августа 2024, 21:59 | Обновлено 23 августа 2024, 23:06
287
0
ТЛУМАК: «Несмотря на статус Бетиса, Кривбасс автобуса не ставил»
ФК Кривбасс

Бывший вратарь «Карпат» и «Зари» Андрей Тлумак эксклюзивно для Sport.ua дал оценку выступлению «Кривбасса» в первом матче 4-го раунда квалификации Лиги конференций против испанского «Бетиса» (0:2):

«К сожалению, «Кривбасс» стал заложником ситуации, когда из-за российской агрессии украинские команды вынуждены проводить домашние матчи на международной арене за рубежом. Ибо теперь уже мало иметь практически два равноценных состава, которым при ротации хватало бы умения для победных выступлений на двух «фронтах».

Сейчас нужно, чтобы и физическое состояние футболистов было совершенно. А с этим как раз и возникают проблемы, если учесть, как криворожцы много времени тратят на переезды, что влияет на восстановление и тренировочный процесс».

Ранее в разговоре с журналистом Sport.ua бывший игрок сборной Украины и «Кривбасса» Олег Шелаев рассказал, что помешало «Кривбассу» удачно сыграть в Лиге конференций.

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Бетис Кривбасс Кривой Рог Лига конференций Кривбасс - Бетис Андрей Тлумак инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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