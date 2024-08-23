ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Барселоны перешел в клуб Серии А

Легендарный футболист «Барселоны» Сержи Роберто продолжит карьеру в итальянском «Комо».

32-летний испанец заключил соглашение на два года, перейдя в статусе свободного агента после окончания контракта с каталонским грандом. Роберто – воспитанник академии «Барселоны». За свою профессиональную карьеру он выступал исключительно за «сине-гранатовых», ни разу не покинув клуб.

«Комо» в минувшем сезоне добился повышения в классе, выйдя в Серию А из Серии Б. В первом матче нового сезона подопечные Сеска Фабрегаса уступили «Ювентусу» со счетом 0:3. Следующий матч «Комо» проведет на выезде против «Кальяри».

Раннее в эту команду перешел экс-защитник «Реала» Рафаэль Варан.