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Испания
23 августа 2024, 20:10 | Обновлено 23 августа 2024, 20:14
1795
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Барселоны перешел в клуб Серии А

Сержи Роберто стал новым игроком итальянского «Комо»

23 августа 2024, 20:10 | Обновлено 23 августа 2024, 20:14
1795
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Барселоны перешел в клуб Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержи Роберто

Легендарный футболист «Барселоны» Сержи Роберто продолжит карьеру в итальянском «Комо».

32-летний испанец заключил соглашение на два года, перейдя в статусе свободного агента после окончания контракта с каталонским грандом. Роберто – воспитанник академии «Барселоны». За свою профессиональную карьеру он выступал исключительно за «сине-гранатовых», ни разу не покинув клуб.

«Комо» в минувшем сезоне добился повышения в классе, выйдя в Серию А из Серии Б. В первом матче нового сезона подопечные Сеска Фабрегаса уступили «Ювентусу» со счетом 0:3. Следующий матч «Комо» проведет на выезде против «Кальяри».

Раннее в эту команду перешел экс-защитник «Реала» Рафаэль Варан.

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Сержи Роберто Барселона трансферы свободный агент трансферы Серии A Комо
Алексей Тиньков Источник: Instagram
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