Если бы мне перед началом нынешней динамовской еврокампании кто-то сказал, что команда Александра Шовковского на одном дыхании пройдет первые два барьера и выйдет в решающую фазу квалификации ЛЧ, я бы не то что не поверил, но очень бы обрадовался. И радость моя была связана, прежде всего, с тем, что в существующих реалиях «Динамо» (и любой другой отечественный клуб) по определению не может себе позволить проводить полноценную трансферную кампанию и играть в родных стенах.

Кроме того, я не мог для себя сложить вот эти вот «дважды два» Александра Шовковского. В том смысле, что новый тренер «Динамо» оставался для меня все еще «котом в мешке». Несмотря на довольно успешную игру его подопечных во второй части минувшего сезона.

Тем не менее, я резонно полагал, что свой главный экзамен на профпригодность бывший динамовский капитан должен сдать (или не сдать) вот сейчас – на пути в групповой турнир чемпионской Лиги.

Еще в минувший раз, то есть, после выездного поединка против «Глазго Рейнджерс», я утверждал, что Шовковский свой экзамен сдал. Я и сейчас могу лишь повторить этот тезис.

ФК Динамо. Александр Пихаленок (справа) разгоняет атаку Динамо

СаШо, точнее, уже Александр Владимирович, сумел поставить своей команде вменяемую и достаточно современную игру. На мой взгляд, он смог в существующих реалиях выжать со своих подопечных максимум. Поэтому уже после прохода шотландского вице-чемпиона я поставил динамовскому тренеру в его условную зачетку четверку. По пятибалльной шкале.

Почему лишь четверку? Так ведь всегда требуй большего. Ведь нет предела у совершенства. Если ты выполнил задачу-минимум, обязательно нужно постараться выполнить, или хотя бы замахнуться, и на задачу-максимум. Иначе зачем тебе быть?

Поэтому матч против «Зальцбурга» должен был стать для Шовковского и его команды таким вот приятным бонусом. Возможностью показать себя во всей красе в игре против заведомо более индивидуально и финансово сильного оппонента.

Именно в таких матчах у команд более низкого уровня должно открываться второе дыхание. Когда таким командам терять практически нечего, а можно лишь приобрести, на первые роли должна выходить легкость, импровизация, желание.

То, что я увидел в исполнении «Динамо» в матче против «Ред Булла», меня никоим образом не огорчило. Вот если я считал, что «Полесье» оказалось полностью не готовым к игре против «Олимпии», о чем я и поведал, то вот сейчас я более чем уверен, что «Динамо» было готово к игре против «Зальцбурга». Просто соперник оказался сильнее. Это раз. И никуда не делись ошибки в динамовской обороне. Это два.

***

А в остальном динамовцы очень старались. Они старались загнать соперника в некомфортные условия. И местами им это удавалось. Они старались очень быстро переходить из обороны в атаку. И этот игровой компонент эпизодами им удавался.

Имеющегося уровня, имеющегося набора динамовских опций и добродетелей оказалось более чем достаточно для игры против «Партизана». И для противостояния с «Рейнджерс». Однако в последнем случае в пользу нашей команды сыграла еще и удача – в виде совсем не обязательного удаления игрока соперников в ответном поединке.

Без доли везения нынешнему «Динамо» пройти нынешний «Зальцбург» практически невозможно. Давайте будем объективными. То есть, если бы ко всему тому, что «Динамо» выдало против австрийцев в Люблине, прибавить еще благосклонность Фортуны, то при таком раскладе итоговый счет вполне бы мог стать иным.

Однако футбольный Бог в этот раз не проявил свою благосклонность к украинской команде. Там дал, тут даже не забрал, а просто не дал. И этого оказалось вполне достаточно, чтобы «бело-синие» в этот раз не прыгнули выше своей головы.

Пытались ли они прыгнуть? На мой взгляд, да. Но дело в том, что такие попытки (то есть прыгать) обречены на провал. Если учесть, как сейчас играет в защите зрелый Караваев. Да и молодой Михавко. И как играет в атаке, вы уж меня простите, многоопытный Ярмоленко.

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

По факту получилось, что голы привезли себе сами (Караваев привез уже второй пенальти в этой квалификации: многовато для игрока его опыта), а имеющиеся полумоменты в атаке сами и запороли.

Ну, и как тут выигрывать или хотя бы сыграть вничью? Я сразу же отвечу: да никак. Потому что иных аргументов у «Динамо» не нашлось.

В этот раз не удивили (в хорошем смысле) ни Шапаренко, ни Пихаленок, ни Кабаев, ни Ванат. Изыскивать внутренние резервы было негде. Да и Шовковский, как мне показалось, слишком поздно начал перестраивать игру заменами. Боялся рисковать? Или понимал, что те, кто выйдут на поле, сыграют еще хуже?

С другой стороны, я не могу не отдать должное и сопернику. Точнее, я обязан отдать ему должное. Потому что в эпизоде с первым забитым мячом лишь действительно классная команда может себе позволить так прочитать ситуацию и выжать максимум из минимума. Да и момент с пенальти тоже при желании можно трактовать в пользу настырности гостей, а не только явного просчета номинальных хозяев поля.

Как по мне, то игру «сделали» не столько ошибки нашей обороны и неумение выжимать хотя бы что-то из своих полумоментов, сколько более высокий индивидуальный уровень «Зальцбурга».

Против такого лома действенных приемов я не знаю. Поэтому я с достаточной долей пессимизма смотрю на ответную игру. Тем более, что еще накануне первой спортдир «Ред Булла» заявил, что главное для его команды – что ответный поединок они проведут дома.

Поэтому можно не сомневаться, что в родных стенах «быки» не допустят ни расслабленности, ни недооценки соперника.

Что остается в таком случае нам? Пытаться, снова и снова. Пытаться прыгнуть выше своей головы.