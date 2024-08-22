В среду, 21 августа, в Люблине (Польша) состоялся первый поединок стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Динамо» и «РБ Зальцбург», в котором со счетом 2:0 победили австрийцы.

Известный украинский тренер Олег Федорчук оценил этот матч и назвал худшего игрока поединка.

«Это была худшая игра Ваната. Он так и не набрал форму после чемпионата Европы, где сыграл около десяти минут. У него какой-то психологический спад, потому что он провел очень слабую игру: один удар, два единоборства, плохие открывания и отсутствие навязывания борьбы. Вообще команда начала играть, только когда его заменили.

Мне кажется, что надо тренеру дать ему подумать о своей игре в запасе, потому что Ванат не одну игру уже провалил. Заметно, что он психологически очень истощен. Кстати, понравилось, как Назар Волошин вышел на его позицию. Возможно, тренерский штаб будет практиковать такое и в дальнейшем», – сказал Федорчук.