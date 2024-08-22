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  4. «Худший матч». Известный тренер назвал антигероя игры Динамо – Зальцбург
Украина. Премьер лига
22 августа 2024, 14:22 |
2886
4

«Худший матч». Известный тренер назвал антигероя игры Динамо – Зальцбург

Олег Федорчук выделил Владислава Ваната

22 августа 2024, 14:22 |
2886
4
«Худший матч». Известный тренер назвал антигероя игры Динамо – Зальцбург

В среду, 21 августа, в Люблине (Польша) состоялся первый поединок стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Динамо» и «РБ Зальцбург», в котором со счетом 2:0 победили австрийцы.

Известный украинский тренер Олег Федорчук оценил этот матч и назвал худшего игрока поединка.

«Это была худшая игра Ваната. Он так и не набрал форму после чемпионата Европы, где сыграл около десяти минут. У него какой-то психологический спад, потому что он провел очень слабую игру: один удар, два единоборства, плохие открывания и отсутствие навязывания борьбы. Вообще команда начала играть, только когда его заменили.

Мне кажется, что надо тренеру дать ему подумать о своей игре в запасе, потому что Ванат не одну игру уже провалил. Заметно, что он психологически очень истощен. Кстати, понравилось, как Назар Волошин вышел на его позицию. Возможно, тренерский штаб будет практиковать такое и в дальнейшем», – сказал Федорчук.

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Динамо Киев РБ Зальцбург Лига чемпионов Динамо - РБ Зальцбург Олег Федорчук
Дмитро Олійник Источник: Украинский футбол
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Комментарии 5
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Alehandro
Ванат діє дуже прямолінійно. Дриблінгу нема, статури, щоб вдало протистояти кремезним захисникам, нема. Швидкість є, але цього замало
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+1
Nick.Grabowski
Потрібно Федорчука робити помічником Шовковського.
Такий відомий тренер та досвідчений експерт і без діла сидить. 
Може Федорчук виведе приватний клуб Суркіса (того, який патріот, а не того, який за московську фсб-церкву) на новий рівень?
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0
Vitalii_Mykolaiv
Не погоджуюсь. Ванат залежний гравець від підтримки півзахисту. Вчора "Динамо" програло центр поля.
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0
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Strontium
Это охотник за скальпами в УПЛ.)))
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-1
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