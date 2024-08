Наконец-то избавились. Звездный нападающий Челси перейдет в топ-клуб Италии

Бельгийский нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку вскоре перейдет в итальянский «Наполи», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, неаполитанцы заплатят за 31-летнего футболиста 30 миллионов евро. Еще 15 миллионов будут предусмотрены в соглашении как возможные бонусы.

Отмечается, что контракт игрока с новым клубом будет действовать до лета 2027 года.

Последние 2 сезона Ромелу Лукаку проводил в арендах в «Интере» и «Роме». Бельгиец был ненужным «Челси» после скандального интервью, но «синие» не могли найти желающих оформить полноценный трансфер.

В прошлой кампании Ромелу Лукаку провел 47 матчей за «Рому», отметившись 21 забитым мячом и 4 голевыми передачами.

