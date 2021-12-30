Ромелу ЛУКАКУ: «Очень надеюсь, что вернусь в Интер»

Форвард «Челси» хочет снова играть в Серии А

  • 30.12.2021 21:17
  • 1070 просмотров
  • 1 комментарий
Ромелу ЛУКАКУ: «Очень надеюсь, что вернусь в Интер»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Неудачные полгода в составе «Челси» заставили бельгийского форварда Ромелу Лукаку мечтать о возвращении в «Интер», откуда он ушел летом за 115 миллионов евро:

«Я в нормальной физической форме, но я недоволен ситуацией в «Челси». Тухель решил играть с другой схемой, но я не сдамся и буду профессионалом. Я недоволен ситуацией, но я не могу сейчас сдаться.

Думаю, что прошлым летом все произошло не так, как должно было… Я переживаю, что то, как я покинул «Интер», клуб, как я общался с фанатами, произошло невовремя. Сейчас тот период, когда я могу поделиться своими чувствами.

Я всегда говорил, что «Интер» находится в моем сердце. Я знаю, что я вернусь в «Интер», очень надеюсь. Я люблю Италию, хочу, чтобы люди знали, что произошло на самом деле».

В нынешнем сезоне на счету Лукаку 7 голов и 2 ассиста в 18 матчах за «Челси» во всех турнирах. 28-летний бельгиец выступал за «Интер» в 2019-2021 годах. Ранее агент Лукаку уже намекал на возвращение игрока в Италию.

Источник — Sky Sports

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    johndow
    johndow, 30.12.2021 21:46
    0
    Такой большой и такой нытик… контракт улучшенный подмахнул, интеру рукой помахал - сиди и считай бабосики, правда, на лавке
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