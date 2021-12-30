Ромелу ЛУКАКУ: «Очень надеюсь, что вернусь в Интер»

Неудачные полгода в составе «Челси» заставили бельгийского форварда Ромелу Лукаку мечтать о возвращении в «Интер», откуда он ушел летом за 115 миллионов евро:

«Я в нормальной физической форме, но я недоволен ситуацией в «Челси». Тухель решил играть с другой схемой, но я не сдамся и буду профессионалом. Я недоволен ситуацией, но я не могу сейчас сдаться.

Думаю, что прошлым летом все произошло не так, как должно было… Я переживаю, что то, как я покинул «Интер», клуб, как я общался с фанатами, произошло невовремя. Сейчас тот период, когда я могу поделиться своими чувствами.

Я всегда говорил, что «Интер» находится в моем сердце. Я знаю, что я вернусь в «Интер», очень надеюсь. Я люблю Италию, хочу, чтобы люди знали, что произошло на самом деле».

В нынешнем сезоне на счету Лукаку 7 голов и 2 ассиста в 18 матчах за «Челси» во всех турнирах. 28-летний бельгиец выступал за «Интер» в 2019-2021 годах. Ранее агент Лукаку уже намекал на возвращение игрока в Италию.