Агент Лукаку намекнул на возвращение в Италию

Агент Ромелу Лукаку Федерико Пасторелло заявил, что в будущем форвард «Челси» может вернуться в Серии А:

«Однажды мы снова увидим Лукаку в Серии А, потому что он любит Италию. Но сейчас он наслаждается игрой за «Челси».

Лукаку выступал в Серии А в 2019-2021 годах за «Интер». В нынешнем сезоне на счету 28-летнего бельгийца 5 голов и 1 ассист в 15 матчах за «Челси» во всех турнирах.