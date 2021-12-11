Агент Лукаку намекнул на возвращение в Италию

Бельгийский форвард может вернуться в Серию А

  • 11.12.2021 12:09
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Агент Лукаку намекнул на возвращение в Италию
© Getty Images/Global Images Ukraine

Агент Ромелу Лукаку Федерико Пасторелло заявил, что в будущем форвард «Челси» может вернуться в Серии А:

«Однажды мы снова увидим Лукаку в Серии А, потому что он любит Италию. Но сейчас он наслаждается игрой за «Челси».

Лукаку выступал в Серии А в 2019-2021 годах за «Интер». В нынешнем сезоне на счету 28-летнего бельгийца 5 голов и 1 ассист в 15 матчах за «Челси» во всех турнирах.

Источник — Twitter

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