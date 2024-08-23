Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Верес
Украина. Премьер лига
23 августа 2024, 22:44 |
40
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Верес

26 августа в 18:00 состоится матча 4-го тура УПЛ

23 августа 2024, 22:44 |
40
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Верес
УПЛ

В понедельник, 26 августа, в 18:00 состоится матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Колос» и «Верес».

Команды встретятся на стадионе «Колос».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Анастасия Романюк из Ивано-Франковска.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV.

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку

По теме:
Колос – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Левый Берег – Черноморец
Левый Берег – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Верес где смотреть
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ТЛУМАК: «Несмотря на статус Бетиса, Кривбасс автобуса не ставил»
Футбол | 23 августа 2024, 21:59 0
ТЛУМАК: «Несмотря на статус Бетиса, Кривбасс автобуса не ставил»
ТЛУМАК: «Несмотря на статус Бетиса, Кривбасс автобуса не ставил»

Бывший вратарь поделился впечатлениями от выступления криворожского клуба

За 82 минуты. Свитолина завершила борьбу на турнире в Монтеррее
Теннис | 23 августа 2024, 09:07 24
За 82 минуты. Свитолина завершила борьбу на турнире в Монтеррее
За 82 минуты. Свитолина завершила борьбу на турнире в Монтеррее

Элина не преодолела сопротивление Линды Носковой

В Англии оценили игру Мудрика против Серветта в Лиге конференций
Футбол | 23.08.2024, 07:45
В Англии оценили игру Мудрика против Серветта в Лиге конференций
В Англии оценили игру Мудрика против Серветта в Лиге конференций
Названа сумма, которую Шахтер заплатит Шальке за аренду стадиона под ЛЧ
Футбол | 23.08.2024, 18:14
Названа сумма, которую Шахтер заплатит Шальке за аренду стадиона под ЛЧ
Названа сумма, которую Шахтер заплатит Шальке за аренду стадиона под ЛЧ
Экс-кипер сборной Украины и Динамо может продолжить карьеру в Первой лиге
Футбол | 23.08.2024, 11:48
Экс-кипер сборной Украины и Динамо может продолжить карьеру в Первой лиге
Экс-кипер сборной Украины и Динамо может продолжить карьеру в Первой лиге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо – Зальцбург. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Динамо – Зальцбург. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
21.08.2024, 20:10 179
Футбол
Поражение на фоне люблинского дождя. Динамо уступило Зальцбургу
Поражение на фоне люблинского дождя. Динамо уступило Зальцбургу
21.08.2024, 23:54 282
Футбол
Мареска после матча Лиги конференций пояснил, почему ошибается Мудрик
Мареска после матча Лиги конференций пояснил, почему ошибается Мудрик
23.08.2024, 00:55 5
Футбол
Боб Арум назвал единственного бойца, который приблизился к Мухаммеду Али
Боб Арум назвал единственного бойца, который приблизился к Мухаммеду Али
22.08.2024, 07:30
Бокс
Ультрас Динамо выступили против Григория Суркиса. Считают врагом Украины
Ультрас Динамо выступили против Григория Суркиса. Считают врагом Украины
21.08.2024, 18:28 96
Футбол
Дюбуа назвал бойца, который обладал самым сильным ударом в истории бокса
Дюбуа назвал бойца, который обладал самым сильным ударом в истории бокса
22.08.2024, 01:32
Бокс
Минус лидер посева. Стали известны все пары 1/4 финала в Монтеррее
Минус лидер посева. Стали известны все пары 1/4 финала в Монтеррее
22.08.2024, 09:35 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем