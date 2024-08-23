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Молодежные турниры
23 августа 2024, 23:47 | Обновлено 24 августа 2024, 00:43
164
0

ОФИЦИАЛЬНО. Голодюк возглавил юниорский состав львовских Карпат

36-летний специалист начал тренерскую деятельность в 2022 году

23 августа 2024, 23:47 | Обновлено 24 августа 2024, 00:43
164
0
ОФИЦИАЛЬНО. Голодюк возглавил юниорский состав львовских Карпат
ФК Карпаты. Олег Голодюк

Юношеский состав львовских Карпат U-19 официально возглавил 36-летний специалист Олег Голодюк.

В работе ему помогут экс-игроки Карпат Денис Кожанов и Андрей Сапуга.

Олег Голодюк родился 2 января 1988 года в городе Вараш (Ровенская область). Воспитанник ФК Изотоп (Вараш) и Львовского училища физической культуры. Выступал за КПФ Карпаты, полтавскую Ворсклу, венгерские Халадаш и Залаэгерсег, а также Минай и Металлист 1925.

На уровне элитного украинского дивизиона провел 227 матчей и отличился 15 голами. Вызывался в молодежную сборную Украины, играл в еврокубках (9 матчей, 1 гол).

В конце 2022 года начал тренерскую деятельность в качестве ассистента главного тренера Металлиста 1925. Через год Голодюк был назначен исполняющим обязанности главного тренера харьковской команды в Премьер-лиге.

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Николай Степанов Источник: ФК Карпаты Львов
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