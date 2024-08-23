ОФИЦИАЛЬНО. Голодюк возглавил юниорский состав львовских Карпат

Юношеский состав львовских Карпат U-19 официально возглавил 36-летний специалист Олег Голодюк.

В работе ему помогут экс-игроки Карпат Денис Кожанов и Андрей Сапуга.

Олег Голодюк родился 2 января 1988 года в городе Вараш (Ровенская область). Воспитанник ФК Изотоп (Вараш) и Львовского училища физической культуры. Выступал за КПФ Карпаты, полтавскую Ворсклу, венгерские Халадаш и Залаэгерсег, а также Минай и Металлист 1925.

На уровне элитного украинского дивизиона провел 227 матчей и отличился 15 голами. Вызывался в молодежную сборную Украины, играл в еврокубках (9 матчей, 1 гол).

В конце 2022 года начал тренерскую деятельность в качестве ассистента главного тренера Металлиста 1925. Через год Голодюк был назначен исполняющим обязанности главного тренера харьковской команды в Премьер-лиге.