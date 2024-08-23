Бывший тренер Металлиста 1925 возглавил молодежный состав Карпат
Команду будет тренировать бывший игрок «зелено-белых»
Как стало известно Sport.ua, за подготовку резервистов «зелено-белых» (U-19) отныне будет отвечать Олег Голодюк, который в прошлом сезоне возглавлял «Металлист 1925».
По имеющимся данным, в работе с молодежным составом ему будут помогать Андрей Сапуга, Денис Кожанов. Тренером по физподготовке может стать Павел Таран, который был одним из ассистентов бывшего рулевого «Карпат» Мирона Маркевича.
Что касается Владимира Езерского, который отказался от работы с молодежкой «Карпат», то он продолжает работу во львовском клубе, но пока в отпуске.
Ранее мы сообщали, что футболистам «Карпат» представили нового генерального директора.
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