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  4. Футболистам Карпат представили нового генерального директора
Украина. Премьер лига
23 августа 2024, 12:18 |
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1

Футболистам Карпат представили нового генерального директора

Андрей Русол официально приступил к исполнению своих обязанностей

23 августа 2024, 12:18 |
500
1
Футболистам Карпат представили нового генерального директора
ФК Днепр-1. Андрей Русол

Как стало известно Sport.ua, футболистам «Карпат» представили Андрея Русола в роли генерального директора львовского ФК.

Однако официально «Карпаты» об этом назначении еще не сообщали.

В последние годы Андрей Русол был исполнительным директором «Днепра» и «Днепра-1», но уже несколько месяцев как неофициально начал исполнять обязанности гендиректора в «Карпатах».

Одним из направлений деятельности Русола в «Карпатах» будет селекционная работа. Именно при его протекции в межсезонье к львовской команде присоединилась группа бывших игроков днепрян.

Ранее мы сообщали, что львовские «Карпаты» интересуются украинским полузащитником донецкого «Шахтера» Егором Назариной.

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Источник: Карпаты могут подписать игрока национальной сборной Украины
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Андрей Русол инсайд Карпаты Львов Украинская Премьер-лига
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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Yevginarius
йому треба пожиттєвий бан виписати за те шо дірку-1 тягнули до останнього з фрідманами і тепер -1 команда в єврокубках
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