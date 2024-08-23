Футболистам Карпат представили нового генерального директора

Как стало известно Sport.ua, футболистам «Карпат» представили Андрея Русола в роли генерального директора львовского ФК.

Однако официально «Карпаты» об этом назначении еще не сообщали.

В последние годы Андрей Русол был исполнительным директором «Днепра» и «Днепра-1», но уже несколько месяцев как неофициально начал исполнять обязанности гендиректора в «Карпатах».

Одним из направлений деятельности Русола в «Карпатах» будет селекционная работа. Именно при его протекции в межсезонье к львовской команде присоединилась группа бывших игроков днепрян.

Ранее мы сообщали, что львовские «Карпаты» интересуются украинским полузащитником донецкого «Шахтера» Егором Назариной.