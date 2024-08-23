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  4. Источник: Карпаты могут подписать игрока национальной сборной Украины
Украина. Премьер лига
23 августа 2024, 11:04 |
1929
0

Источник: Карпаты могут подписать игрока национальной сборной Украины

Егор Назарина вряд ли останется в «Шахтере»

23 августа 2024, 11:04 |
1929
0
Источник: Карпаты могут подписать игрока национальной сборной Украины
ФК Шахтер. Егор Назарина

Львовские «Карпаты» интересуются украинским полузащитником донецкого «Шахтера» Егором Назариной, сообщает журналист издания «Украинский футбол» Дмитрий Венков.

Интересно, что недавно «горняки» отказались отпускать 27-летнего футболиста национальной сборной Украины в польский «Лех».

В сезоне 2023/24 Егор Назарина провел 27 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1.5 миллиона евро.

Ранее «Карпаты» арендовали у «Шахтера» Олега Очеретько.

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Егор Назарина Шахтер Донецк Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ Дмитрий Венков
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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