Источник: Карпаты могут подписать игрока национальной сборной Украины

Львовские «Карпаты» интересуются украинским полузащитником донецкого «Шахтера» Егором Назариной, сообщает журналист издания «Украинский футбол» Дмитрий Венков.

Интересно, что недавно «горняки» отказались отпускать 27-летнего футболиста национальной сборной Украины в польский «Лех».

В сезоне 2023/24 Егор Назарина провел 27 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1.5 миллиона евро.

Ранее «Карпаты» арендовали у «Шахтера» Олега Очеретько.