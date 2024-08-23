Украина. Премьер лига23 августа 2024, 11:04 |
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Источник: Карпаты могут подписать игрока национальной сборной Украины
Егор Назарина вряд ли останется в «Шахтере»
23 августа 2024, 11:04 |
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Львовские «Карпаты» интересуются украинским полузащитником донецкого «Шахтера» Егором Назариной, сообщает журналист издания «Украинский футбол» Дмитрий Венков.
Интересно, что недавно «горняки» отказались отпускать 27-летнего футболиста национальной сборной Украины в польский «Лех».
В сезоне 2023/24 Егор Назарина провел 27 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1.5 миллиона евро.
Ранее «Карпаты» арендовали у «Шахтера» Олега Очеретько.
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