Три гола и незабитый пенальти. Сельта победила Валенсию в Ла Лиге

23 августа 2024 в 20:00 состоялся матч 2-го тура Ла Лиги между «Сельтой» и «Валенсией».

Игра прошла в Виго на «Балаидос», домашнем стадионе «Сельты».

Гости открыли счет в дебюте матча, на что хозяева поля ответили тремя голами.

На 45+5 минуте Яго Аспас не реализовал пенальти для Сельты. Матч закончился со счётом 3:1.

Ла Лига. 2-й тур. 23 августа

Сельта – Валенсия – 3:1 (2:1)

Голы: Оскар Мингеса, 23, Яго Аспас, 28, Фран Бельтран, 60 – Диего Лопес, 14

Сельта: Вильяр, Домингес, Жаилсон, Родригес (Карл Старфельт, 75), Альварес, Бельтран, Родригес, Мингеса (Каррейра, 46), Аспас (Дуран, 87), Дувикас (Иглесиас, 65), Сведберг (Бабма, 6)

Валенсия: Мамардашвили, Васкес, Гасеровски, Москера, Коррея (Фулькье, 77), Лопес (Техон, 77), Герра (Риоха, 61), Пепелу, Мир (Мари, 84), Дуро (Гомес, 77), Альмейда.

Нереализованный пенальти: Яго Аспас 45+5

Предупреждения: Мингеса, 25, Дамиан Родригес, 78, Бамба, 88.

Видео голов и обзор матча