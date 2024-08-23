Три гола и незабитый пенальти. Сельта победила Валенсию в Ла Лиге
Матч на Балаидос закончился со счётом 3:1
23 августа 2024 в 20:00 состоялся матч 2-го тура Ла Лиги между «Сельтой» и «Валенсией».
Игра прошла в Виго на «Балаидос», домашнем стадионе «Сельты».
Гости открыли счет в дебюте матча, на что хозяева поля ответили тремя голами.
На 45+5 минуте Яго Аспас не реализовал пенальти для Сельты. Матч закончился со счётом 3:1.
Ла Лига. 2-й тур. 23 августа
Сельта – Валенсия – 3:1 (2:1)
Голы: Оскар Мингеса, 23, Яго Аспас, 28, Фран Бельтран, 60 – Диего Лопес, 14
Сельта: Вильяр, Домингес, Жаилсон, Родригес (Карл Старфельт, 75), Альварес, Бельтран, Родригес, Мингеса (Каррейра, 46), Аспас (Дуран, 87), Дувикас (Иглесиас, 65), Сведберг (Бабма, 6)
Валенсия: Мамардашвили, Васкес, Гасеровски, Москера, Коррея (Фулькье, 77), Лопес (Техон, 77), Герра (Риоха, 61), Пепелу, Мир (Мари, 84), Дуро (Гомес, 77), Альмейда.
Нереализованный пенальти: Яго Аспас 45+5
Предупреждения: Мингеса, 25, Дамиан Родригес, 78, Бамба, 88.
Видео голов и обзор матча
События матча
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