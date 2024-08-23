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Чемпионат Испании
Сельта
23.08.2024 20:00 – FT 3 : 1
Валенсия
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Испания
23 августа 2024, 22:20 | Обновлено 23 августа 2024, 23:15
137
0

Три гола и незабитый пенальти. Сельта победила Валенсию в Ла Лиге

Матч на Балаидос закончился со счётом 3:1

23 августа 2024, 22:20 | Обновлено 23 августа 2024, 23:15
137
0
Три гола и незабитый пенальти. Сельта победила Валенсию в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Сельта

23 августа 2024 в 20:00 состоялся матч 2-го тура Ла Лиги между «Сельтой» и «Валенсией».

Игра прошла в Виго на «Балаидос», домашнем стадионе «Сельты».

Гости открыли счет в дебюте матча, на что хозяева поля ответили тремя голами.

На 45+5 минуте Яго Аспас не реализовал пенальти для Сельты. Матч закончился со счётом 3:1.

Ла Лига. 2-й тур. 23 августа

Сельта – Валенсия – 3:1 (2:1)

Голы: Оскар Мингеса, 23, Яго Аспас, 28, Фран Бельтран, 60 – Диего Лопес, 14

Сельта: Вильяр, Домингес, Жаилсон, Родригес (Карл Старфельт, 75), Альварес, Бельтран, Родригес, Мингеса (Каррейра, 46), Аспас (Дуран, 87), Дувикас (Иглесиас, 65), Сведберг (Бабма, 6)

Валенсия: Мамардашвили, Васкес, Гасеровски, Москера, Коррея (Фулькье, 77), Лопес (Техон, 77), Герра (Риоха, 61), Пепелу, Мир (Мари, 84), Дуро (Гомес, 77), Альмейда.

Нереализованный пенальти: Яго Аспас 45+5

Предупреждения: Мингеса, 25, Дамиан Родригес, 78, Бамба, 88.

Видео голов и обзор матча

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Фран Бельтран (Сельта).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Яго Аспас (Сельта).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар Мингеса (Сельта).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Диего Лопес (Валенсия).
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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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