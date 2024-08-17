Два автогола. Севилья не сумела обыграть Лас-Пальмас, 3 очка взяла Сельта
16 августа состоялись два матча 1-го тура в испанской Ла Лиге
В пятницу, 16 августа, состоялись два матча 1-го тура в испанской Ла Лиге.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Севилья не сумела обыграть Лас-Пальмас – игра закончилась вничью 2:2. Интересно, что в первом тайме команды обменялись автоголами
Три очка взяла Сельта, победив дома Алавес со счетом 2:1.
Ла Лига. 1-й тур, 16 августа
Сельта – Алавес – 2:1
Голы: Виллиот Сведберг, 66, Яго Аспас, 84 – Кике Гарсия, 17
Лас-Пальмас – Севилья – 2:2
Голы: Ньянзу, 42 (автогол), Сандро Рамирес, 71 – Алекс Суарес, 25 (автогол), Хуанлу Санчес, 61
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бой состоится в декабре
Украинку ждет встреча с Соболенко