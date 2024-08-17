Два автогола. Севилья не сумела обыграть Лас-Пальмас, 3 очка взяла Сельта

В пятницу, 16 августа, состоялись два матча 1-го тура в испанской Ла Лиге.

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Севилья не сумела обыграть Лас-Пальмас – игра закончилась вничью 2:2. Интересно, что в первом тайме команды обменялись автоголами

Три очка взяла Сельта, победив дома Алавес со счетом 2:1.

Ла Лига. 1-й тур, 16 августа

Сельта – Алавес – 2:1

Голы: Виллиот Сведберг, 66, Яго Аспас, 84 – Кике Гарсия, 17

Лас-Пальмас – Севилья – 2:2

Голы: Ньянзу, 42 (автогол), Сандро Рамирес, 71 – Алекс Суарес, 25 (автогол), Хуанлу Санчес, 61