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Чемпионат Испании
Лас-Пальмас
16.08.2024 22:30 – FT 2 : 2
Севилья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
17 августа 2024, 00:40 | Обновлено 17 августа 2024, 00:48
45
0

Два автогола. Севилья не сумела обыграть Лас-Пальмас, 3 очка взяла Сельта

16 августа состоялись два матча 1-го тура в испанской Ла Лиге

17 августа 2024, 00:40 | Обновлено 17 августа 2024, 00:48
45
0
Два автогола. Севилья не сумела обыграть Лас-Пальмас, 3 очка взяла Сельта
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 16 августа, состоялись два матча 1-го тура в испанской Ла Лиге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Севилья не сумела обыграть Лас-Пальмас – игра закончилась вничью 2:2. Интересно, что в первом тайме команды обменялись автоголами

Три очка взяла Сельта, победив дома Алавес со счетом 2:1.

Ла Лига. 1-й тур, 16 августа

Сельта – Алавес – 2:1

Голы: Виллиот Сведберг, 66, Яго Аспас, 84 – Кике Гарсия, 17

Лас-Пальмас – Севилья – 2:2

Голы: Ньянзу, 42 (автогол), Сандро Рамирес, 71 – Алекс Суарес, 25 (автогол), Хуанлу Санчес, 61

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Сандро Рамирес (Лас-Пальмас).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Хуанлу Санчес (Севилья).
42’
ГОЛ ! Автогол забил Танги Ньянзу (Севилья).
25’
ГОЛ ! Автогол забил Алекс Суарес (Лас-Пальмас).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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