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Англия
24 августа 2024, 00:13 | Обновлено 24 августа 2024, 00:47
216
0

Главный тренер Челси не исключает вариант еще одного трансфера

Энцо Мареска не отказался бы от подписания форварда

24 августа 2024, 00:13 | Обновлено 24 августа 2024, 00:47
216
0
Главный тренер Челси не исключает вариант еще одного трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Коуч лондонского «Челси» итальянец Энцо Мареска рассказал о подписании нового нападающего:

«Если у нас будет шанс купить форварда-девятку, который может помочь нам и сделать разницу… тогда почему бы нам не попробовать».

На данный момент у «Челси» есть 8 форвардов в команде. Под руководством Энцо Марески аристократы подписали 24 игрока на общую сумму в 241 миллион евро.

Ранее сообщалось об интересе «Челси» к нападающему «Наполи» Виктору Осимхену. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего нападающего в 100 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 АПЛ аристократы финишировали на 6-м месте, чем гарантировали себе место в Лиге конференций в сезоне 2024/25.

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Энцо Мареска Челси Виктор Осимхен трансферы трансферы АПЛ
Іван Распутін Источник: Фабрицио Романо
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