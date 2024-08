Главный тренер Челси не исключает вариант еще одного трансфера

Коуч лондонского «Челси» итальянец Энцо Мареска рассказал о подписании нового нападающего:

«Если у нас будет шанс купить форварда-девятку, который может помочь нам и сделать разницу… тогда почему бы нам не попробовать».

На данный момент у «Челси» есть 8 форвардов в команде. Под руководством Энцо Марески аристократы подписали 24 игрока на общую сумму в 241 миллион евро.

Ранее сообщалось об интересе «Челси» к нападающему «Наполи» Виктору Осимхену. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего нападающего в 100 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 АПЛ аристократы финишировали на 6-м месте, чем гарантировали себе место в Лиге конференций в сезоне 2024/25.

🔵👀 Enzo Maresca on Chelsea to sign new striker: “If we have the chance to bring in a nine that can help us and make the difference… then, we are gonna try”. pic.twitter.com/x5lXGoeObd