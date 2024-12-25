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Италия
25 декабря 2024, 08:40 | Обновлено 25 декабря 2024, 08:43
185
0

Убедил руководство. Рома планирует выкупить контракт арендованного игрока

Алексис Салемакерс близок к полноценному трансферу из «Милана»

25 декабря 2024, 08:40 | Обновлено 25 декабря 2024, 08:43
185
0
Убедил руководство. Рома планирует выкупить контракт арендованного игрока
IMAGO. Алексис Салемакерс

Римская «Рома» готова оформить полноценный трансфер футболиста «Милана» Алексиса Салемакерса, находящегося в состоянии волков в качестве арендованного игрока.

Как сообщил инсайдер Николо Скир, вингер произвел положительное впечатление на руководство клуба, поэтому переход может состояться в ближайшее время.

В то время «Милан» готов рассмотреть предложение по игроку, если сумма трансфера составит 15-18 миллионов евро.

Салемакерс присоединился к Роме летом 2024 года. За это время бельгийский футболист отыграл 10 матчей, в которых забил два мяча и отдал два ассиста.

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Алексис Салемакерс Рома Рим Милан чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы Серии A
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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