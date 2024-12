Убедил руководство. Рома планирует выкупить контракт арендованного игрока

Римская «Рома» готова оформить полноценный трансфер футболиста «Милана» Алексиса Салемакерса, находящегося в состоянии волков в качестве арендованного игрока.

Как сообщил инсайдер Николо Скир, вингер произвел положительное впечатление на руководство клуба, поэтому переход может состояться в ближайшее время.

В то время «Милан» готов рассмотреть предложение по игроку, если сумма трансфера составит 15-18 миллионов евро.

Салемакерс присоединился к Роме летом 2024 года. За это время бельгийский футболист отыграл 10 матчей, в которых забил два мяча и отдал два ассиста.

