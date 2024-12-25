Убедил руководство. Рома планирует выкупить контракт арендованного игрока
Алексис Салемакерс близок к полноценному трансферу из «Милана»
Римская «Рома» готова оформить полноценный трансфер футболиста «Милана» Алексиса Салемакерса, находящегося в состоянии волков в качестве арендованного игрока.
Как сообщил инсайдер Николо Скир, вингер произвел положительное впечатление на руководство клуба, поэтому переход может состояться в ближайшее время.
В то время «Милан» готов рассмотреть предложение по игроку, если сумма трансфера составит 15-18 миллионов евро.
Салемакерс присоединился к Роме летом 2024 года. За это время бельгийский футболист отыграл 10 матчей, в которых забил два мяча и отдал два ассиста.
#ASRoma are very satisfied with Alexis #Saelemaekers’ performances. #Roma would like to keep him on a permanent deal from #ACMilan, which ask €15-18M to sell the belgian winger. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 24, 2024
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