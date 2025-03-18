Нашли нового защитника. Одноклубник Коваленко летом перейдет в Наполи
Лукка Марьянуччи пойдет на повышение
20-летний центральный защитник «Эмполи» Лукка Марьянуччи ближайшим летом присоединится к неаполитанскому «Наполи».
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, один из лидеров Серии А отдаст за молодого футболиста 9 миллионов евро. На каких условиях будет подписан контракт игрока с клубом, пока неизвестно.
Начал профессиональную карьеру Лукка на уровне академии «Эмполи». Дебютировал в составе основной команды в этом сезоне, отбегав 15 матчей, в которых оформил два ассиста.
На сегодняшний день в турнирной таблице Серии А занимает 18-ю строчку (22 балла), а вот «Наполи» находится среди лидеров – второе место (61 очко).
🚨🔵 20 year old CB Luca Marianucci will join Napoli in the summer for €9m transfer fee from Empoli, as exclusively revealed last week.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 17, 2025
“We’ve reached an agreement with Napoli and the two clubs have agreed on the fee. It’s a done deal”, his agent Giuffredi has confirmed to TMW. pic.twitter.com/a78djKB7Ax
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