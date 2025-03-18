Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нашли нового защитника. Одноклубник Коваленко летом перейдет в Наполи
Италия
18 марта 2025, 08:54 | Обновлено 18 марта 2025, 08:57
123
0

Нашли нового защитника. Одноклубник Коваленко летом перейдет в Наполи

Лукка Марьянуччи пойдет на повышение

18 марта 2025, 08:54 | Обновлено 18 марта 2025, 08:57
123
0
Нашли нового защитника. Одноклубник Коваленко летом перейдет в Наполи
Imago. Лукка Марьянуччи

20-летний центральный защитник «Эмполи» Лукка Марьянуччи ближайшим летом присоединится к неаполитанскому «Наполи».

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, один из лидеров Серии А отдаст за молодого футболиста 9 миллионов евро. На каких условиях будет подписан контракт игрока с клубом, пока неизвестно.

Начал профессиональную карьеру Лукка на уровне академии «Эмполи». Дебютировал в составе основной команды в этом сезоне, отбегав 15 матчей, в которых оформил два ассиста.

На сегодняшний день в турнирной таблице Серии А занимает 18-ю строчку (22 балла), а вот «Наполи» находится среди лидеров – второе место (61 очко).

По теме:
Динамо перехватило у Шахтера звезду сборной Украины, что феерит в Европе
Защитник сборной Украины назвал чемпионат, ради которого готов уйти из УПЛ
«Хотел играть». Реакция Месси на травму перед матчами отбора на ЧМ-2026
Наполи Эмполи чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы трансферы Серии A Фабрицио Романо
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Бабича остался один матч, чтобы исправить ситуацию в Черноморце
Футбол | 18 марта 2025, 03:59 4
У Бабича остался один матч, чтобы исправить ситуацию в Черноморце
У Бабича остался один матч, чтобы исправить ситуацию в Черноморце

Одесский клуб ухудшил турнирное положение в УПЛ, проиграл Ингульцу

Форвард Вест Хэма сообщил, вернется ли на поле после ДТП
Футбол | 18 марта 2025, 05:59 0
Форвард Вест Хэма сообщил, вернется ли на поле после ДТП
Форвард Вест Хэма сообщил, вернется ли на поле после ДТП

Майкл Антонио проходит реабилитацию

Юлиан Бойко стал чемпионом Европы U-21 и получил путевку в Мировой тур
Снукер | 17.03.2025, 13:23
Юлиан Бойко стал чемпионом Европы U-21 и получил путевку в Мировой тур
Юлиан Бойко стал чемпионом Европы U-21 и получил путевку в Мировой тур
Гранд нацелился на трансфер Ямала. Серьезное давление и риск
Футбол | 17.03.2025, 14:32
Гранд нацелился на трансфер Ямала. Серьезное давление и риск
Гранд нацелился на трансфер Ямала. Серьезное давление и риск
Защитник Ромы: «Мы побежали обнимать Довбика, так всегда должно быть»
Футбол | 17.03.2025, 11:31
Защитник Ромы: «Мы побежали обнимать Довбика, так всегда должно быть»
Защитник Ромы: «Мы побежали обнимать Довбика, так всегда должно быть»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Как Довбик забил 15-й гол в сезоне в матче Рома – Кальяри
ВИДЕО. Как Довбик забил 15-й гол в сезоне в матче Рома – Кальяри
16.03.2025, 18:31 14
Футбол
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
17.03.2025, 07:41 7
Бокс
«Тебе лучше заткнуться». Президент Атлетико обратился к Куртуа
«Тебе лучше заткнуться». Президент Атлетико обратился к Куртуа
17.03.2025, 11:12 4
Футбол
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
16.03.2025, 13:30 11
Футбол
Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война
Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война
17.03.2025, 21:40 4
Футбол
Екатерина УСИК: «Саня обманывал. Мне надоело, и я бросила его»
Екатерина УСИК: «Саня обманывал. Мне надоело, и я бросила его»
16.03.2025, 13:07 6
Бокс
Уехал в Киев. Кобин покинул расположение Ингульца
Уехал в Киев. Кобин покинул расположение Ингульца
16.03.2025, 21:19 2
Футбол
МИЛЕВСКИЙ встретился с ТЦК: «Думал сейчас запихнут в бус. Давай по газам»
МИЛЕВСКИЙ встретился с ТЦК: «Думал сейчас запихнут в бус. Давай по газам»
17.03.2025, 21:58 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем