Нашли нового защитника. Одноклубник Коваленко летом перейдет в Наполи

20-летний центральный защитник «Эмполи» Лукка Марьянуччи ближайшим летом присоединится к неаполитанскому «Наполи».

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, один из лидеров Серии А отдаст за молодого футболиста 9 миллионов евро. На каких условиях будет подписан контракт игрока с клубом, пока неизвестно.

Начал профессиональную карьеру Лукка на уровне академии «Эмполи». Дебютировал в составе основной команды в этом сезоне, отбегав 15 матчей, в которых оформил два ассиста.

На сегодняшний день в турнирной таблице Серии А занимает 18-ю строчку (22 балла), а вот «Наполи» находится среди лидеров – второе место (61 очко).

