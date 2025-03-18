«Почему не вызван Малиновский?» Известный тренер – о выборе Реброва

Известный украинский тренер Юрий Вирт прокомментировал кадровую ситуацию в сборной Украины накануне противостояния с Бельгией в Лиге наций:

– К противостоянию с бельгийцами готовятся Конопля, который в последнее время фактически не имел игровой практики в «Шахтере», и у Сыч, не имеющий достаточно игрового опыта на таком уровне. Чего ждать от них?

– Ефим сыграл в последнем матче – против «Карпат», но слухи о конфликте, связанным с его контрактом есть. Думаю, что, скорее всего, Конопля выйдет против Бельгии со стартовых минут на фланге. Что касается Сыча, то он также способен качественно сыграть на фланге защиты, играет в «Карпатах» стабильно, то есть на него можно рассчитывать. Однако Конопля – это все-таки основной вариант.

– Что в сборной делает Назарина, который в «Шахтере» демонстрирует далеко не лучший футбол?

– Да, к нему есть вопросы. Наверное, у Назарины сейчас не самое лучшее физическое состояние. Однако у него неплохая статистика, и у него есть игровая практика в «Шахтере». Меня удивило другое – почему не вызван в сборную Украины Руслан Малиновский. Он восстановился после травмы и продемонстрировал достаточно качественную игру за «Дженоа» в чемпионате Италии. Конечно, последнее слово в кадровом вопросе должно быть за Сергеем Ребровым, который посетил много матчей, все проанализировал и имеет полноценную информацию, – считает Вирт.

Первый матч плей-офф Лиги наций состоится 20 марта в испанской Мурсии, где номинальными хозяевами будет сборная Украины. Ответный поединок пройдет 23 марта в бельгийском Генке.