Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Почему не вызван Малиновский?» Известный тренер – о выборе Реброва
Лига наций
18 марта 2025, 18:19 | Обновлено 18 марта 2025, 18:21
837
1

«Почему не вызван Малиновский?» Известный тренер – о выборе Реброва

Юрий Вирт оценил кадровую ситуацию в сборной Украины

18 марта 2025, 18:19 | Обновлено 18 марта 2025, 18:21
837
1
«Почему не вызван Малиновский?» Известный тренер – о выборе Реброва
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Известный украинский тренер Юрий Вирт прокомментировал кадровую ситуацию в сборной Украины накануне противостояния с Бельгией в Лиге наций:

– К противостоянию с бельгийцами готовятся Конопля, который в последнее время фактически не имел игровой практики в «Шахтере», и у Сыч, не имеющий достаточно игрового опыта на таком уровне. Чего ждать от них?

– Ефим сыграл в последнем матче – против «Карпат», но слухи о конфликте, связанным с его контрактом есть. Думаю, что, скорее всего, Конопля выйдет против Бельгии со стартовых минут на фланге. Что касается Сыча, то он также способен качественно сыграть на фланге защиты, играет в «Карпатах» стабильно, то есть на него можно рассчитывать. Однако Конопля – это все-таки основной вариант.

– Что в сборной делает Назарина, который в «Шахтере» демонстрирует далеко не лучший футбол?

– Да, к нему есть вопросы. Наверное, у Назарины сейчас не самое лучшее физическое состояние. Однако у него неплохая статистика, и у него есть игровая практика в «Шахтере». Меня удивило другое – почему не вызван в сборную Украины Руслан Малиновский. Он восстановился после травмы и продемонстрировал достаточно качественную игру за «Дженоа» в чемпионате Италии. Конечно, последнее слово в кадровом вопросе должно быть за Сергеем Ребровым, который посетил много матчей, все проанализировал и имеет полноценную информацию, – считает Вирт.

Первый матч плей-офф Лиги наций состоится 20 марта в испанской Мурсии, где номинальными хозяевами будет сборная Украины. Ответный поединок пройдет 23 марта в бельгийском Генке.

По теме:
Довбик приехал в сборную и пообещал голы в ворота Бельгии
Тибо КУРТУА: «Я сделал ошибку. Это было слишком импульсивное решение»
Бельгия дополнительно вызвала форварда и защитника перед матчем с Украиной
Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия Бельгия - Украина Юрий Вирт Егор Назарина Алексей Сыч Ефим Конопля Руслан Малиновский
Николай Титюк Источник: Footboom
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока
Футбол | 18 марта 2025, 16:23 12
Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока
Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока

Александр Сваток переведен в основной список вместо Таловерова

Кривбассу предлагали перенести матч УПЛ и оплатить переезд
Футбол | 18 марта 2025, 17:29 1
Кривбассу предлагали перенести матч УПЛ и оплатить переезд
Кривбассу предлагали перенести матч УПЛ и оплатить переезд

Левый Берег предложил сыграть в Киеве

Все решено. Ван Леувен покинет Металлист 1925, известен новый клуб
Футбол | 17.03.2025, 21:24
Все решено. Ван Леувен покинет Металлист 1925, известен новый клуб
Все решено. Ван Леувен покинет Металлист 1925, известен новый клуб
Динамо перехватило у Шахтера звезду сборной Украины, что феерит в Европе
Футбол | 18.03.2025, 09:33
Динамо перехватило у Шахтера звезду сборной Украины, что феерит в Европе
Динамо перехватило у Шахтера звезду сборной Украины, что феерит в Европе
Звезда обратился к чемпиону из Украины: «Выбрось пояс и иди на пенсию»
Бокс | 18.03.2025, 09:09
Звезда обратился к чемпиону из Украины: «Выбрось пояс и иди на пенсию»
Звезда обратился к чемпиону из Украины: «Выбрось пояс и иди на пенсию»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
protasov_lyopu_dadaj
выгоните уже реброва
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война
Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война
17.03.2025, 21:40 10
Футбол
Слот после провала от ПСЖ указал на дверь пятерым игрокам Ливерпуля
Слот после провала от ПСЖ указал на дверь пятерым игрокам Ливерпуля
17.03.2025, 01:35 3
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Нет, он не сможет победить, не согласится на реванш»
Тайсон ФЬЮРИ: «Нет, он не сможет победить, не согласится на реванш»
17.03.2025, 09:01 3
Бокс
ВИДЕО. Как Довбик забил 15-й гол в сезоне в матче Рома – Кальяри
ВИДЕО. Как Довбик забил 15-й гол в сезоне в матче Рома – Кальяри
16.03.2025, 18:31 14
Футбол
Месси попросил Бекхэма подписать игрока, который побил трансферный рекорд
Месси попросил Бекхэма подписать игрока, который побил трансферный рекорд
17.03.2025, 02:50
Футбол
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
16.03.2025, 22:20 28
Теннис
МИЛЕВСКИЙ встретился с ТЦК: «Думал сейчас запихнут в бус. Давай по газам»
МИЛЕВСКИЙ встретился с ТЦК: «Думал сейчас запихнут в бус. Давай по газам»
17.03.2025, 21:58 22
Футбол
Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика
Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика
17.03.2025, 08:15 19
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем