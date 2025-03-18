Килиан МБАППЕ: «Я бы ни за что не отвечал на его звонки»

Лидер национальной сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на информацию, которая «гуляет» в мировых СМИ относительно конфликта с главным тренером национальной команды Дидье Дешамом.

«Если бы мы повздорили, я бы ни за что не отвечал на его звонки. Все меня знают: если мы с кем-то ссоримся, то я не поддерживаю связь – не могу притворяться. Это не значит, что в отношениях никогда не бывает разногласий. Они могут случаться даже если я этого не хочу.

Я всегда уважал и ценил Дидье Дешама. Он мой единственный тренер в сборной Франции и дал мне первый шанс сыграть за нее. У нас были общие успехи, и наши отношения не могут испортиться из-за нескольких несерьезных разногласий.

Это не секреты, а разногласия, о которых людям не стоит знать. На любой работе бывают разногласия с коллегами, но это не значит, что они вам не нравятся или вы их не уважаете», – сказал Килиан.

Уже 20 марта, в четверг, национальная сборная Франции сыграет выездной матч против Хорватии в плей-офф Лиги наций. Ответный матч запланирован на воскресенье, 23 марта.