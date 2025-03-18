Бразильский легионер Вереса. «Готов быть ложной девяткой»

21-летний бразильский форвард «Вереса» Габриэль Венделл рассказал адаптировался ли уже в Ровно.

«Я счастлив быть в Ровно. Буду делать все возможное, чтобы помочь этой команде получать максимальный результат. Я уже несколько лет играю в Украине. Считаю, что украинский чемпионат – очень сильный. Я это чувствовал и в «Днепре-1», и в «Полесье».

Умею быть эффективным в завершающей фазе атак. Также хорошо играю роль «ложной девятки».

Мы уже пять лет знакомы с Луаном Кампосом. Вместе учились в академии Палмейраса, продолжали поддерживать связь и когда он перешел в Америку Минейро. Был очень рад встретить его в Ровно.

Я много слышал о болельщиках «Вереса». Очень хочу, чтобы они продолжали нас горячо поддерживать. А мы постараемся их за это отблагодарить на поле», – прокомментировал Венделл.

Бразилец играет за «Верес» на правах аренды. По контракту игрок принадлежит житомирскому «Полесью».