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Украина. Премьер лига
18 марта 2025, 17:35 |
256
0

Бразильский легионер Вереса. «Готов быть ложной девяткой»

Габриэль Венделл до конца сезона будет играть в Ровно

18 марта 2025, 17:35 |
256
0
Бразильский легионер Вереса. «Готов быть ложной девяткой»
ФК Верес. Венделл

21-летний бразильский форвард «Вереса» Габриэль Венделл рассказал адаптировался ли уже в Ровно.

«Я счастлив быть в Ровно. Буду делать все возможное, чтобы помочь этой команде получать максимальный результат. Я уже несколько лет играю в Украине. Считаю, что украинский чемпионат – очень сильный. Я это чувствовал и в «Днепре-1», и в «Полесье».

Умею быть эффективным в завершающей фазе атак. Также хорошо играю роль «ложной девятки».

Мы уже пять лет знакомы с Луаном Кампосом. Вместе учились в академии Палмейраса, продолжали поддерживать связь и когда он перешел в Америку Минейро. Был очень рад встретить его в Ровно.

Я много слышал о болельщиках «Вереса». Очень хочу, чтобы они продолжали нас горячо поддерживать. А мы постараемся их за это отблагодарить на поле», – прокомментировал Венделл.

Бразилец играет за «Верес» на правах аренды. По контракту игрок принадлежит житомирскому «Полесью».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Венделл Габриэл Верес Ровно Полесье Житомир
Александр Сильченко Источник: ФК Верес
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