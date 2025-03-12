ОФИЦИАЛЬНО. Верес арендовал 21-летнего бразильского форварда

Ровенский «Верес» арендовал 21-летнего бразильского форварда Венделла – футболист будет выступать в клубе до окончания текущего сезона.

«В заключительный день трансферного окна народный клуб договорился с житомирским «Полесьем» об аренде нападающего Габриэля Венделла», – сообщили на официальном сайте «Вереса».

Футболист родился 17 февраля 2004 года в Канитаре (штат Сан-Паулу, Бразилия), является воспитанником футбольной школы «Палмейраса». Сыграл 10 матчей и забил один гол в юношеском чемпионате за команду U-20.

С 2023 выступал в Украине за юношеские команды «Днепра-1» и житомирского «Полесья». В сезоне 2024/2025 сыграл пять матчей в чемпионате Украинской Премьер-лиги за первую команду житомирского «Полесья», результативными действиями не отличался. Провел 10 поединков за «Полесье-2» в чемпионате Второй лиги, где забил три гола.

Ранее сообщалось, что «Верес» заявил Венделла на сезон 2024/25 – в клубе считают, что форвард сможет добавить конкуренции в атаке.