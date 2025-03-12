Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес взял в аренду у Полесья бразильского форварда и заявил его на сезон
Украина. Премьер лига
12 марта 2025, 05:23 | Обновлено 12 марта 2025, 05:47
84
0

Верес взял в аренду у Полесья бразильского форварда и заявил его на сезон

Планируется, что Венделл создаст конкуренцию в атакующей линии команды

12 марта 2025, 05:23 | Обновлено 12 марта 2025, 05:47
84
0
Верес взял в аренду у Полесья бразильского форварда и заявил его на сезон
УПЛ. Венделл

Ровенский клуб Верес официально заявил на сезон Венделла, бразильского нападающего Полесья.

21-летний бразильский футболист будет выступать за команду из Ровно на правах аренды.

Венделл должен помочь команде Верес улучшить атакующую игру.

В текущем сезоне бразилец провел 4 матча УПЛ за Полесье, однако не отличился результативными действиями.

В ровенском клубе надеются, что форвард сможет добавить конкуренции в атаке.

ФОТО. Венделл заявлен на оставшийся сезон УПЛ как игрок Вереса

По теме:
Имад АШУР: «Это ледяной душ для Полесья. При таком счете больно»
ШАНДРУК: «У нас эмоциональные качели. Плотность в таблице высокая»
Полузащитник Вереса о победе над Полесьем: «Мы поймали кураж»
Венделл Габриэл Полесье Житомир Верес Ровно трансферы УПЛ трансферы аренда игрока
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не могу ответить на этот вопрос»
Футбол | 11 марта 2025, 19:12 19
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не могу ответить на этот вопрос»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не могу ответить на этот вопрос»

У тренера Динамо не оказалось ответов на многие вопросы

Провал в серии пенальти. ПСЖ прошел Ливерпуль на пути к четвертьфиналу ЛЧ
Футбол | 12 марта 2025, 00:47 27
Провал в серии пенальти. ПСЖ прошел Ливерпуль на пути к четвертьфиналу ЛЧ
Провал в серии пенальти. ПСЖ прошел Ливерпуль на пути к четвертьфиналу ЛЧ

Подопечные Арне Слота пропустили в дебюте матча, не забили и отвратительно били пенальти

Лилль – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч
Футбол | 12.03.2025, 04:15
Лилль – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч
Лилль – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч
«Он – GOAT». Клопп назвал лучшего футболиста, чем Месси и Роналду
Футбол | 11.03.2025, 07:48
«Он – GOAT». Клопп назвал лучшего футболиста, чем Месси и Роналду
«Он – GOAT». Клопп назвал лучшего футболиста, чем Месси и Роналду
ВИДЕО. Как Димитров и Монфис три часа в 1/16 финала Индиан-Уэллс играли
Теннис | 11.03.2025, 11:49
ВИДЕО. Как Димитров и Монфис три часа в 1/16 финала Индиан-Уэллс играли
ВИДЕО. Как Димитров и Монфис три часа в 1/16 финала Индиан-Уэллс играли
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холифилд назвал единственного боксера, который бы победил братьев Кличко
Холифилд назвал единственного боксера, который бы победил братьев Кличко
10.03.2025, 09:20 6
Бокс
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Я его очень легко смогу победить и в 48 лет»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Я его очень легко смогу победить и в 48 лет»
11.03.2025, 08:58 2
Бокс
Топ-матч УПЛ может быть отменен. У одного из клубов есть до 16 игроков
Топ-матч УПЛ может быть отменен. У одного из клубов есть до 16 игроков
10.03.2025, 18:45 64
Футбол
ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле
ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле
11.03.2025, 17:56 17
Футбол
ЛУНИН: «Слава Богу, что он с нами, а не с другими командами»
ЛУНИН: «Слава Богу, что он с нами, а не с другими командами»
10.03.2025, 04:02
Футбол
Экс-игрок Динамо – о Суркисе: «Я не тому человеку пожал руку»
Экс-игрок Динамо – о Суркисе: «Я не тому человеку пожал руку»
10.03.2025, 09:57 8
Футбол
Обновился рейтинг WBC. Два украинца владеют титулами в супертяжелом весе
Обновился рейтинг WBC. Два украинца владеют титулами в супертяжелом весе
10.03.2025, 08:01
Бокс
Анчелотти обратился к Лунину перед матчем ЛЧ. Сказал важные слова
Анчелотти обратился к Лунину перед матчем ЛЧ. Сказал важные слова
11.03.2025, 08:17 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем