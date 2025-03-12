Верес взял в аренду у Полесья бразильского форварда и заявил его на сезон

Ровенский клуб Верес официально заявил на сезон Венделла, бразильского нападающего Полесья.

21-летний бразильский футболист будет выступать за команду из Ровно на правах аренды.

Венделл должен помочь команде Верес улучшить атакующую игру.

В текущем сезоне бразилец провел 4 матча УПЛ за Полесье, однако не отличился результативными действиями.

В ровенском клубе надеются, что форвард сможет добавить конкуренции в атаке.

ФОТО. Венделл заявлен на оставшийся сезон УПЛ как игрок Вереса