Верес взял в аренду у Полесья бразильского форварда и заявил его на сезон
Планируется, что Венделл создаст конкуренцию в атакующей линии команды
Ровенский клуб Верес официально заявил на сезон Венделла, бразильского нападающего Полесья.
21-летний бразильский футболист будет выступать за команду из Ровно на правах аренды.
Венделл должен помочь команде Верес улучшить атакующую игру.
В текущем сезоне бразилец провел 4 матча УПЛ за Полесье, однако не отличился результативными действиями.
В ровенском клубе надеются, что форвард сможет добавить конкуренции в атаке.
ФОТО. Венделл заявлен на оставшийся сезон УПЛ как игрок Вереса
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