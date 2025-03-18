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  4. Кривбассу предлагали перенести матч УПЛ и оплатить переезд
Украина. Премьер лига
18 марта 2025, 17:29 |
910
1

Кривбассу предлагали перенести матч УПЛ и оплатить переезд

Левый Берег предложил сыграть в Киеве

18 марта 2025, 17:29 |
910
1
Кривбассу предлагали перенести матч УПЛ и оплатить переезд
ФК Кривбасс

По информации журналиста Виктора Вацко, клуб Левый Берег еще до старта матча чемпионата Украины предложил Кривбассу сыграть встречу не в Кривом Роге, а в Киеве.

Левый Берег был готов оплатить переезд и проживание команды Юрия Вернидуба, чтобы регулярные воздушные тревоги не мешали сыграть на поле Кривбасса.

Криворожский клуб отказался.

Матч, который должен был пройти в субботу, из-за тревоги начался с задержкой в два часа, а затем был отменен, когда на второй минуты игры снова началась тревога.

Пока УПЛ не определила дату доигровки.

16 апреля Кривбасс дома будет доигрывать матч с Шахтером.

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Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Левый Берег Левый Берег Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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protasov_lyopu_dadaj
в киеве ппо хотя бы сбивает баллистику)
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