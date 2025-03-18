Кривбассу предлагали перенести матч УПЛ и оплатить переезд

По информации журналиста Виктора Вацко, клуб Левый Берег еще до старта матча чемпионата Украины предложил Кривбассу сыграть встречу не в Кривом Роге, а в Киеве.

Левый Берег был готов оплатить переезд и проживание команды Юрия Вернидуба, чтобы регулярные воздушные тревоги не мешали сыграть на поле Кривбасса.

Криворожский клуб отказался.

Матч, который должен был пройти в субботу, из-за тревоги начался с задержкой в два часа, а затем был отменен, когда на второй минуты игры снова началась тревога.

Пока УПЛ не определила дату доигровки.

16 апреля Кривбасс дома будет доигрывать матч с Шахтером.