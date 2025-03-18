Кривбассу предлагали перенести матч УПЛ и оплатить переезд
Левый Берег предложил сыграть в Киеве
По информации журналиста Виктора Вацко, клуб Левый Берег еще до старта матча чемпионата Украины предложил Кривбассу сыграть встречу не в Кривом Роге, а в Киеве.
Левый Берег был готов оплатить переезд и проживание команды Юрия Вернидуба, чтобы регулярные воздушные тревоги не мешали сыграть на поле Кривбасса.
Криворожский клуб отказался.
Матч, который должен был пройти в субботу, из-за тревоги начался с задержкой в два часа, а затем был отменен, когда на второй минуты игры снова началась тревога.
Пока УПЛ не определила дату доигровки.
16 апреля Кривбасс дома будет доигрывать матч с Шахтером.
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