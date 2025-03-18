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Англия
18 марта 2025, 17:49 |
526
0

Следят топ-клубы. Арсенал начал переговоры со своей главной звездой

Арсенал хочет быстро оформить контракт Сака

18 марта 2025, 17:49 |
526
0
Следят топ-клубы. Арсенал начал переговоры со своей главной звездой
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

Арсенал планирует в ближайшее время открыть переговоры о новом контракте с вингером Букайо Сака.

Нынешний договор игрока завершается в 2027 году, а лондонский клуб традиционно начинает переговоры с топ-игроками за два года до конца соглашения, чтобы спокойно все оформить.

Сообщается, что многие топ-клубы будут внимательно следить за ситуацией, желая подписать звездного британского хавбека.

23-летний Сака сейчас восстанавливается после травмы. В нынешнем сезоне игрок забил 9 голов и сделал 13 ассистов в 24-х матчах.

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Арсенал Лондон Букайо Сака Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: BBC
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