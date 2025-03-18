Англия18 марта 2025, 17:49 |
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Следят топ-клубы. Арсенал начал переговоры со своей главной звездой
Арсенал хочет быстро оформить контракт Сака
18 марта 2025, 17:49 |
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Арсенал планирует в ближайшее время открыть переговоры о новом контракте с вингером Букайо Сака.
Нынешний договор игрока завершается в 2027 году, а лондонский клуб традиционно начинает переговоры с топ-игроками за два года до конца соглашения, чтобы спокойно все оформить.
Сообщается, что многие топ-клубы будут внимательно следить за ситуацией, желая подписать звездного британского хавбека.
23-летний Сака сейчас восстанавливается после травмы. В нынешнем сезоне игрок забил 9 голов и сделал 13 ассистов в 24-х матчах.
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