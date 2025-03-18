Легионер Александрии – о матче с Шахтером, Ротане и шансах на титул УПЛ

Албанский форвард «Александрии» Теди Цара в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о впечатлениях от первых матчей за украинскую команду, а также ответил на ряд других вопросов.

– Теди, как ты оценишь начало своей карьеры в «Александрии»?

– Я хочу сказать, что это хорошая возможность для моей карьеры. Пока все идет хорошо. Но это только начало, и я хочу добиться еще большего.

– С тобой в составе «Александрия» выиграла 3 из 4 матчей в УПЛ. Доволен ты таким результатом?

– Я доволен, но если бы у нас в поединке с «Шахтером» получилось заработать очко, это было бы еще лучше. Я считаю, что мы заслужили что-то получить от того матча, который мы провели с «Шахтером».

– Что еще можешь добавить по поводу поединка против «Шахтера»?

– Это для меня был первый матч против «Шахтера» – команды с футбольной историей, которая каждый год играет в Лиге чемпионов. Это был хороший матч, и мы поставили команду «Шахтер» в сложное положение.

– До матча с «Шахтером» ты играл против команд, которые выступают в Лиге чемпионов?

– Я сыграл один товарищеский матч с итальянской «Ромой», в котором я отличился одним голом.

– В победном для «Александрии» матче против «Колоса» ты сделал ассист на Владимира Шепелева. Рад такому результату?

– Это нормально. Я доволен, потому что благодаря этой передаче и голу Шепелева мы заработали 3 важных очка.

– Как думаешь, какие у «Александрии» шансы стать чемпионом Украины?

– Мы с целью побеждать будем играть все матчи по порядку. Мы сыграем, делая на поле максимум во всех встречах и борясь за 3 очка в каждом поединке. А затем на финише сезона мы произведем расчеты.

– Как считаешь, войти в топ-2 или топ-3 УПЛ по итогам сезона «Александрия» должна?

– Да, потому что «Александрия» заслужила эту позицию. Команда играла и играет в красивый футбол. Она заслужила на полученные очки.

– Что скажешь о тренировках под руководством Руслана Ротаня?

– Ротань является очень позитивным тренером. Атмосфера в команде по его руководством позитивная. Мы все довольны и, надеюсь, что так будет и дальше.

– Расскажи о своих предыдущих командах из Албании, за которые ты играл, а именно «Беса Кавая» и «Партизани» Тирана. Какие самые яркие эмоции у тебя связаны с этими клубами?

– Я считаю, что самые большие эмоции связаны с тем, что Кавая – это мой родной город. И, кроме того, я рад, что играл за самую большую команду Албании, а именно «Партизани».

– «Партизани» – один из самых титулованных албанских клубов. Расскажи, каково это играть за эту команду?

– Это особое чувство. У меня всегда есть желание играть за «Партизани» в моей стране. Напряжение было каждый день, потому что у клуба много фанатов. Но по итогу я стал капитаном команды и прекрасно провел в ней время.

– Это круто, что ты являлся лидером такого клуба! Но какое самое главное твое достижение с «Партизани»? Победа в сезоне 2022/2023?

– У меня есть два достижения с клубом. Мы выиграли чемпионский титул, а также были очень близки к выходу в групповой раунд Лиги конференций. Это была задача, которую мы не смогли решить, но мы были очень близки.

– Легендарный Игли Таре, известный игрой за «Фортуну», «Кайзерслаутерн», «Брешиа», «Болонью» и «Лацио», также начинал карьеру в «Партизани». Может, сравниваешь себя с ним?

– Таре из другого поколения и он легенда в Албании и для «Партизани». Немного сложно сравнивать себя с такими легендами.

– Ты в 2022 году сыграл 2 матча за сборную Албании против Армении и Катара. Какие эмоции ты испытал, играя за сборную Албании?

– Для нашей страны это всегда мечта, и я воплотил ее в жизнь. Играть перед своими фанатами было особенным чувством, но я хотел бы снова присоединиться к национальной сборной.

– Все-таки это является твоей целью – снова сыграть за сборную Албании?

–Да, это нормально. Каждый албанец хочет играть за свою страну.

– Кстати, в Лиге наций Украина играла с Албанией. Обе команды победили на выезде со счетом 1:2. Смотрел ты те матчи?

– Я смотрел оба матча. Я поддерживал Албанию, потому что у нас был шанс подняться в Лиге наций.

– Сборной Албании в рамках отбора на мундиаль-2026 предстоит сыграть два матча с абсолютно разными соперниками – с Англией (21.03) и Андоррой (24.03). Каких результатов ждешь в этих поединках?

– Надеюсь, что Албания наберет 4 очка в этих двух встречах. Матч с Англией – это будет поединок против сильного соперника, но я надеюсь на положительный результат.

– А Украина в рамках Лиги наций встретится с Бельгией. Что думаешь по поводу этих поединков?

– Я думаю, что у сборной Украины есть группа хороших игроков и у нее есть шансы пройти дальше.

– Как считаешь, Сильвиньо – это подходящий наставник для сборной Албании? Что нужно сделать для того, чтобы он тебя вызвал в сборную Албании?

– Я считаю, что Сильвиньо проделал очень хорошую работу. Мы с ним второй раз квалифицировались на чемпионат Европы. А что касается приглашения в сборную, то мне нужно хорошо сыграть в своем клубе, чтобы получить приглашение в будущем.

– Албания славится своими певицами и певцами. Это в первую очередь Бебе Рекша, Дуа Липа, Рита Ора, Ава Макс, Эра Истрефи, Нора Истрефи, а также Инва Мула, Эрмал Мета, Саймир Пиргу. Тебе нравится чье-то творчество? Может, с кем-то ты знаком?

– Мне нравятся песни Истрефи, но лично я не знаю никого из этих исполнителей.

– Албания славится своими достижениями в искусстве. Как думаешь, может для Албании футбол – это тоже своего рода искусство?

– В Албании очень любят футбол. В стране много фанатов, которые следят за сборной. И важно то, что они ярые фанаты.

– Ранее в Украине играли албанцы, например, за «Ворсклу» Арменд Даллку и Таулянт Сефери. За «Полесье» сейчас играет Анди Хадрой. Перед трансфером, может, советовался с кем-то по поводу игры в чемпионате Украины?

– Я не консультировался ни с одним из них. Я пришел с четкой мыслью, что у меня здесь все получится.

– Албания - очень красивая страна, которая находится на берегу моря. Где в Албании ты посоветуешь отдохнуть?

– В Албании много красивых мест для летнего отдыха. Туристам я бы порекомендовал Саранду, Дерми, Паласу.