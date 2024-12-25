Александр СОПКО: «Отставка Пушича? Есть много вопросов»

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Александр Сопко высказался о возможном увольнении главного тренера «горняков» Марино Пушича:

«Отставка Пушича? Оснований для этого более чем достаточно. 3-4 место в чемпионате Украины, и одна победа у заведомо слабой команды – «Янг Бойз» в Лиге чемпионов, совершенно не улучшает впечатление от остальных матчей – по качеству игры. Можно много говорить о невыигранном матче с ПСВ, но 35 ударов по твоим воротам, и утверждать после такого, что игра была супер – это как раз говорить на черное белое. Кроме того, матч с «Баварией» показал, что стоило немного сопернику напрячься, и у «Шахтера» все трещит по швам. Защитить свою репутацию и квалификацию тем, что 4 очка набрано в Лиге чемпионов, невозможно и неправильно.

Очень много вопросов – и по стартовому составу, и по заменам, и по руководству игрой. Если все это можно назвать техничным и вкусным футболом, тогда я не знаю, что такое невкусный, пресный и сонный футбол...»

Ранее о возможном увольнении Марино Пушича высказался Йожеф Сабо.