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  4. Александр СОПКО: «Отставка Пушича? Есть много вопросов»
Украина. Премьер лига
25 декабря 2024, 09:59 |
390
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Александр СОПКО: «Отставка Пушича? Есть много вопросов»

Бывший игрок «Шахтера» считает, что оснований для увольнения тренера достаточно

25 декабря 2024, 09:59 |
390
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Александр СОПКО: «Отставка Пушича? Есть много вопросов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Александр Сопко высказался о возможном увольнении главного тренера «горняков» Марино Пушича:

«Отставка Пушича? Оснований для этого более чем достаточно. 3-4 место в чемпионате Украины, и одна победа у заведомо слабой команды – «Янг Бойз» в Лиге чемпионов, совершенно не улучшает впечатление от остальных матчей – по качеству игры. Можно много говорить о невыигранном матче с ПСВ, но 35 ударов по твоим воротам, и утверждать после такого, что игра была супер – это как раз говорить на черное белое. Кроме того, матч с «Баварией» показал, что стоило немного сопернику напрячься, и у «Шахтера» все трещит по швам. Защитить свою репутацию и квалификацию тем, что 4 очка набрано в Лиге чемпионов, невозможно и неправильно.

Очень много вопросов – и по стартовому составу, и по заменам, и по руководству игрой. Если все это можно назвать техничным и вкусным футболом, тогда я не знаю, что такое невкусный, пресный и сонный футбол...»

Ранее о возможном увольнении Марино Пушича высказался Йожеф Сабо.

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Александр Сопко Шахтер Донецк отставка Марино Пушич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Footboom
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