Врачам пришлось вмешаться. Известный тренер успешно перенес операцию

Известный португальский тренер Жозе Моуриньо, который сейчас возглавляет «Фенербахче», был вынужден лечь под хирургичный нож.

Наставника долгое время мучали проблемы с желчным пузырем, поэтому специалист воспользовался небольшой паузой в футболе, чтобы избавиться от дискомфорта.

Сам же Жозе подчеркнул, что операция выдалась незначительной и уже в скором времени он вернется к тренерской деятельности.

«Для тех из вас, кто проявил беспокойство, я могу подтвердить, что сообщения о моей операции были сильно преувеличены, это всего лишь быстрая и незначительная процедура. Я возобновлю тренировки в первый день после праздников, как всегда. Я ни разу не пропускал занятия за 25 лет и не собираюсь это делать сейчас», – написал Моуриньо в Instagram.

Напомним, что португалец стал тренером «Фенербахче» летом 2024 года. Пока в турнирной таблице чемпионата Турции подопечные Жозе занимают второе место. В активе клуба 36 очков.