Врачам пришлось вмешаться. Известный тренер успешно перенес операцию
Жозе Моуриньо избавился от проблемы
Известный португальский тренер Жозе Моуриньо, который сейчас возглавляет «Фенербахче», был вынужден лечь под хирургичный нож.
Наставника долгое время мучали проблемы с желчным пузырем, поэтому специалист воспользовался небольшой паузой в футболе, чтобы избавиться от дискомфорта.
Сам же Жозе подчеркнул, что операция выдалась незначительной и уже в скором времени он вернется к тренерской деятельности.
«Для тех из вас, кто проявил беспокойство, я могу подтвердить, что сообщения о моей операции были сильно преувеличены, это всего лишь быстрая и незначительная процедура. Я возобновлю тренировки в первый день после праздников, как всегда. Я ни разу не пропускал занятия за 25 лет и не собираюсь это делать сейчас», – написал Моуриньо в Instagram.
Напомним, что португалец стал тренером «Фенербахче» летом 2024 года. Пока в турнирной таблице чемпионата Турции подопечные Жозе занимают второе место. В активе клуба 36 очков.
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