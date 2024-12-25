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Турция
25 декабря 2024, 08:56 | Обновлено 25 декабря 2024, 08:58
260
0

Врачам пришлось вмешаться. Известный тренер успешно перенес операцию

Жозе Моуриньо избавился от проблемы

25 декабря 2024, 08:56 | Обновлено 25 декабря 2024, 08:58
260
0
Врачам пришлось вмешаться. Известный тренер успешно перенес операцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Известный португальский тренер Жозе Моуриньо, который сейчас возглавляет «Фенербахче», был вынужден лечь под хирургичный нож.

Наставника долгое время мучали проблемы с желчным пузырем, поэтому специалист воспользовался небольшой паузой в футболе, чтобы избавиться от дискомфорта.

Сам же Жозе подчеркнул, что операция выдалась незначительной и уже в скором времени он вернется к тренерской деятельности.

«Для тех из вас, кто проявил беспокойство, я могу подтвердить, что сообщения о моей операции были сильно преувеличены, это всего лишь быстрая и незначительная процедура. Я возобновлю тренировки в первый день после праздников, как всегда. Я ни разу не пропускал занятия за 25 лет и не собираюсь это делать сейчас», – написал Моуриньо в Instagram.

Напомним, что португалец стал тренером «Фенербахче» летом 2024 года. Пока в турнирной таблице чемпионата Турции подопечные Жозе занимают второе место. В активе клуба 36 очков.

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Жозе Моуриньо Фенербахче чемпионат Турции по футболу операция
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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