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25 декабря 2024, 09:33 |
1438
3

Леоненко назвал лучшего кипера Украины в 2024 году. Не Трубин и не Лунин

Бывший форвард сборной Украины отметил Георгия Бущана

25 декабря 2024, 09:33 |
1438
3
Леоненко назвал лучшего кипера Украины в 2024 году. Не Трубин и не Лунин
ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко определил тройку лучших украинских вратарей 2024 года:

  • 1. Георгий Бущан («Динамо» Киев)
  • 2. Анатолий Трубин («Бенфика»)
  • 3. Дмитрий Ризнык («Шахтер» Донецк)

Интересно, что в топ-3 Виктор не включил голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина, который в 2024 году выиграл со своим клубом чемпионат Испании, Лигу чемпионов и еще ряд менее важных трофеев.

Ранее Виктор Леоненко назвал лучших легионеров Украинской Премьер-лиги.

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Виктор Леоненко Андрей Лунин Реал Мадрид Анатолий Трубин Бенфика Георгий Бущан Дмитрий Ризнык Динамо Киев Шахтер Донецк
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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potemkin78
вот тренеры сборной недалёкие
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+1
rosti79
Алкаша на фронт!
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0
Mamay
Цікаво кому він то сказав і хто в нього таке питає, які експерти такі ж і рейтинги такі і журналюги і такі ж сайти😂😂😂😂
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-1
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