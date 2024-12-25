Леоненко назвал лучшего кипера Украины в 2024 году. Не Трубин и не Лунин

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко определил тройку лучших украинских вратарей 2024 года:

1. Георгий Бущан («Динамо» Киев)

2. Анатолий Трубин («Бенфика»)

3. Дмитрий Ризнык («Шахтер» Донецк)

Интересно, что в топ-3 Виктор не включил голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина, который в 2024 году выиграл со своим клубом чемпионат Испании, Лигу чемпионов и еще ряд менее важных трофеев.

Ранее Виктор Леоненко назвал лучших легионеров Украинской Премьер-лиги.