Другие новости25 декабря 2024, 09:33 |
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Леоненко назвал лучшего кипера Украины в 2024 году. Не Трубин и не Лунин
Бывший форвард сборной Украины отметил Георгия Бущана
25 декабря 2024, 09:33 |
1438
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Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко определил тройку лучших украинских вратарей 2024 года:
- 1. Георгий Бущан («Динамо» Киев)
- 2. Анатолий Трубин («Бенфика»)
- 3. Дмитрий Ризнык («Шахтер» Донецк)
Интересно, что в топ-3 Виктор не включил голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина, который в 2024 году выиграл со своим клубом чемпионат Испании, Лигу чемпионов и еще ряд менее важных трофеев.
Ранее Виктор Леоненко назвал лучших легионеров Украинской Премьер-лиги.
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Комментарии 3
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вот тренеры сборной недалёкие
Алкаша на фронт!
Цікаво кому він то сказав і хто в нього таке питає, які експерти такі ж і рейтинги такі і журналюги і такі ж сайти😂😂😂😂
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