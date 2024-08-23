Вечером 22 августа на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне прошел первый матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций.

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Английский «Челси», дебютировавший в Лиге конференций, уверенно обыграл «Серветт» из Швейцарии со счетом 2:0. Голы для лондонской команды на домашней арене забили Кристофер Нкунку (с пенальти) и Нони Мадуэке. Весь матч на поле провел украинский вингер синих Михаил Мудрик.

Курьезный эпизод произошел на 51-й минуте. Молодой форвард синих Марк Гию запрессинговал вратаря соперников Джереми Фрика, и тот ошибся. Нападающий Челси перехватил мяч, вышел на пустые ворота и... умудрился слабо пробить в стопроцентном голевом эпизоде.

ВИДЕО. Невероятный промах игрока Челси. Марк Гию не попал в пустые ворота