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Лига конференций
23 августа 2024, 06:23 | Обновлено 23 августа 2024, 07:25
1888
0

ВИДЕО. Невероятный промах игрока Челси. Марк Гию не попал в пустые ворота

Английский клуб с Михаилом Мудриком обыграл швейцарский «Серветт»

23 августа 2024, 06:23 | Обновлено 23 августа 2024, 07:25
1888
0
ВИДЕО. Невероятный промах игрока Челси. Марк Гию не попал в пустые ворота
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Гию и Джереми Фрик

Вечером 22 августа на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне прошел первый матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Английский «Челси», дебютировавший в Лиге конференций, уверенно обыграл «Серветт» из Швейцарии со счетом 2:0. Голы для лондонской команды на домашней арене забили Кристофер Нкунку (с пенальти) и Нони Мадуэке. Весь матч на поле провел украинский вингер синих Михаил Мудрик.

Курьезный эпизод произошел на 51-й минуте. Молодой форвард синих Марк Гию запрессинговал вратаря соперников Джереми Фрика, и тот ошибся. Нападающий Челси перехватил мяч, вышел на пустые ворота и... умудрился слабо пробить в стопроцентном голевом эпизоде.

ВИДЕО. Невероятный промах игрока Челси. Марк Гию не попал в пустые ворота

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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