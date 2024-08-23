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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Левый Берег – Черноморец
Украина. Премьер лига
23 августа 2024, 22:22 |
91
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Левый Берег – Черноморец

26 августа состоится матч 4-го тура УПЛ

23 августа 2024, 22:22 |
91
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Левый Берег – Черноморец
УПЛ

В понедельник, 26 августа, в 15:30 состоится матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Левый Берег» и «Черноморец».

Команды встретятся на стадионе «Левый Берег».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Евгений Цыбулько из Черкасской области.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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