Украина. Премьер лига23 августа 2024, 22:22 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Левый Берег – Черноморец
26 августа состоится матч 4-го тура УПЛ
23 августа 2024, 22:22 |
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В понедельник, 26 августа, в 15:30 состоится матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Левый Берег» и «Черноморец».
Команды встретятся на стадионе «Левый Берег».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Евгений Цыбулько из Черкасской области.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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