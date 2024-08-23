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Чемпионат Испании
Севилья
23.08.2024 22:30 – 44 0 : 1
Вильярреал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
23 августа 2024, 22:29 | Обновлено 23 августа 2024, 23:11
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Севилья – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный матч – 23 августа в 22:30

23 августа 2024, 22:29 | Обновлено 23 августа 2024, 23:11
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Севилья – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

23 августа на Рамон Санчес Писхуан пройдет матч 2-го тура Примеры Испании, в котором Севилья встретится с Вильярреалом. Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Севилья

Команда Севилья сумела спасти позапрошлый сезон, провернув свой фирменный фокус – выиграла Лигу Европы, в который уже раз. Но в декабре 2023 года Белая Андалусия бесславно закончила на 4-м месте группу Лиги чемпионов, попрощавшись с международной ареной – как оказалось, достаточно надолго. Ведь в итоге в Примере, меняя тренеров, клуб откатился аж на 14-е место. Из этой ямы нервионцы попытается вытащить Гарсия Пимьента, который поднимал и удерживал в Примере Лас-Пальмас. По иронии, его официальный дебют пришелся как раз на игру против бывших подопечных в стартовом туре. Там Севилья, уже без Эн-Несири и ряда других привычных футболистов дважды вела в счете, но в итоге ограничился ничьей 2:2.

Вильярреал

Клуб Вильярреал тоже просел в прошлой темпораде. Причем он как раз в сезоне 2022/23, несмотря на уход Эмери, прибавлял и поднялся на 5-е место. Но год назад проблемы начались сразу, и тренерские рокировки мало что давало. В итоге в конце осени в проект вернулся некогда успешный тут Марселино. Но и с ним не получилось подняться в зону еврокубков – не хватило 4–5 очков, чтобы вытеснить с 7-го места Бетис. Сейчас команда попытается снова, но при этом были проданы и ударный нападающий Серлот, и оплот обороны Куэнка, и основной вратарь Йоргенсен. Всем им нашлась замена, и особенно будет интересно посмотреть на Николя Пепе, что относительно недавно считался крайне перспективным, но в прошлом сезоне не блистал даже в Турции. Начиная новый чемпионат с Атлетико, получилось дать бой дома гранду, в итоге уже к перерыву оформив итоговые 2:2.

Статистика личных встреч

Трижды в 5 последних очных матчах фиксировалась ничья. Еще по разу выигрывали клубы у себя дома.

Прогноз

Букмекерская контора GGBET в играющую дома Севилью верит чуть больше. Но в целом можно и тут ждать достаточно зрелищного противостояния – ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент – 1.82).

Прогноз Sport.ua
Севилья
23 августа 2024 -
22:30
Вильярреал
Тотал больше 2.5 1.82 Сделать ставку
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Севилья Вильярреал Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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