Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вильярреал в матче Ла Лиги вырвал победу у Севильи на 90+5 минуте
Чемпионат Испании
Севилья
23.08.2024 22:30 – FT 1 : 2
Вильярреал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
24 августа 2024, 00:59 | Обновлено 24 августа 2024, 02:13
68
0

Вильярреал в матче Ла Лиги вырвал победу у Севильи на 90+5 минуте

Победный мяч забил Айосе Перес, вышедший на замену

24 августа 2024, 00:59 | Обновлено 24 августа 2024, 02:13
68
0
Вильярреал в матче Ла Лиги вырвал победу у Севильи на 90+5 минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 2-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» обыграл «Севилью» со счетом 2:1. Команды играли на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье.

На 2-й минуте форвард Арно Груневелд открыл счет для гостей, однако Доди Лукебакио в конце первого тайма сравнял счет.

Победный мяч на 90+5 минуте для гостей забил Айосе Перес, вышедший на замену.

«Вильярреал» набрал 4 очка из 6 и занимает 2-е место в Ла Лиге, а «Севилья» идет на 16-й позиции (1 очко).

Ла Лига. 2-й тур, 23 августа

Севилья – Вильярреал – 1:2

Голы: Лукебакио, 45+6 – Груневелд, 2, Айосе Перес, 90+5

Севилья: Нюланд, Педроса, Салас (Маркао Тейшейра, 77), Баде, Кармона, Сауль, Агуме, Хуанлу Санчес (Эджуке, 71), Окампос (Навас, 86), Ромеро (Ихеаначо, 77), Лукебакио (Соу, 71).

Вильярреал: Конде, Кардона, Байи (Альбиоль, 85), Камбвала, Фемения, Алекс Баэна, Гуйе, Комесанья (Парехо, 73), Ахомаш (Пино, 73), Груневелд (Айосе Перес, 65), Пепе (Барри, 65).

Предупреждения: Ромеро (45+2), Алекс Баэна (45+1), Груневелд (63), Кармона (81), Байи (84), Парехо (88), Айосе Перес (90+9), Маркао Тейшейра (90+6).

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Айосе Перес Гуттьерес (Вильярреал).
45’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Доди Лукебакио (Севилья).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Арно Грёневельд (Вильярреал).
По теме:
Севилья – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Три гола и незабитый пенальти. Сельта победила Валенсию в Ла Лиге
ВИДЕО. Три гола за 10 минут. Динамо разгромило Ворсклу в матче ЧУ U-19
Севилья Вильярреал чемпионат Испании по футболу Ла Лига Арно Данжума Груневелд Доди Лукебакио Айосе Перес видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболистам Карпат представили нового генерального директора
Футбол | 23 августа 2024, 12:18 4
Футболистам Карпат представили нового генерального директора
Футболистам Карпат представили нового генерального директора

Андрей Русол официально приступил к исполнению своих обязанностей

ОФИЦИАЛЬНО. Голодюк возглавил юниорский состав львовских Карпат
Футбол | 23 августа 2024, 23:47 0
ОФИЦИАЛЬНО. Голодюк возглавил юниорский состав львовских Карпат
ОФИЦИАЛЬНО. Голодюк возглавил юниорский состав львовских Карпат

36-летний специалист начал тренерскую деятельность в 2022 году

«Это будет история». Легендарный Тайсон назвал бой, который хочет увидеть
Бокс | 23.08.2024, 07:33
«Это будет история». Легендарный Тайсон назвал бой, который хочет увидеть
«Это будет история». Легендарный Тайсон назвал бой, который хочет увидеть
Экс-кипер сборной Украины и Динамо может продолжить карьеру в Первой лиге
Футбол | 23.08.2024, 11:48
Экс-кипер сборной Украины и Динамо может продолжить карьеру в Первой лиге
Экс-кипер сборной Украины и Динамо может продолжить карьеру в Первой лиге
Драматичный старт Бундеслиги. Байер вырвал победу у Боруссии М на 90+11 мин
Футбол | 23.08.2024, 23:37
Драматичный старт Бундеслиги. Байер вырвал победу у Боруссии М на 90+11 мин
Драматичный старт Бундеслиги. Байер вырвал победу у Боруссии М на 90+11 мин
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дюбуа назвал бойца, который обладал самым сильным ударом в истории бокса
Дюбуа назвал бойца, который обладал самым сильным ударом в истории бокса
22.08.2024, 01:32
Бокс
В УЕФА оценили матч отбора ЛЧ Динамо с РБ Зальцбург
В УЕФА оценили матч отбора ЛЧ Динамо с РБ Зальцбург
22.08.2024, 07:32 12
Футбол
Мареска после матча Лиги конференций пояснил, почему ошибается Мудрик
Мареска после матча Лиги конференций пояснил, почему ошибается Мудрик
23.08.2024, 00:55 5
Футбол
Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Лозанне
Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Лозанне
22.08.2024, 22:45 3
Другие виды
Украинки узнали первых соперниц в основе US Open 2024
Украинки узнали первых соперниц в основе US Open 2024
22.08.2024, 19:15 9
Теннис
Шапаренко рассказал, что случилось с Динамо в игре с Зальцбургом
Шапаренко рассказал, что случилось с Динамо в игре с Зальцбургом
22.08.2024, 02:01 7
Футбол
Боб Арум назвал единственного бойца, который приблизился к Мухаммеду Али
Боб Арум назвал единственного бойца, который приблизился к Мухаммеду Али
22.08.2024, 07:30
Бокс
Ярмоленко обратился к фанатам после поражения от Зальцбурга в матче Q4 ЛЧ
Ярмоленко обратился к фанатам после поражения от Зальцбурга в матче Q4 ЛЧ
22.08.2024, 09:44 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем