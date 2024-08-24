Вильярреал в матче Ла Лиги вырвал победу у Севильи на 90+5 минуте

В матче 2-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» обыграл «Севилью» со счетом 2:1. Команды играли на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье.

На 2-й минуте форвард Арно Груневелд открыл счет для гостей, однако Доди Лукебакио в конце первого тайма сравнял счет.

Победный мяч на 90+5 минуте для гостей забил Айосе Перес, вышедший на замену.

«Вильярреал» набрал 4 очка из 6 и занимает 2-е место в Ла Лиге, а «Севилья» идет на 16-й позиции (1 очко).

Ла Лига. 2-й тур, 23 августа

Севилья – Вильярреал – 1:2

Голы: Лукебакио, 45+6 – Груневелд, 2, Айосе Перес, 90+5

Севилья: Нюланд, Педроса, Салас (Маркао Тейшейра, 77), Баде, Кармона, Сауль, Агуме, Хуанлу Санчес (Эджуке, 71), Окампос (Навас, 86), Ромеро (Ихеаначо, 77), Лукебакио (Соу, 71).

Вильярреал: Конде, Кардона, Байи (Альбиоль, 85), Камбвала, Фемения, Алекс Баэна, Гуйе, Комесанья (Парехо, 73), Ахомаш (Пино, 73), Груневелд (Айосе Перес, 65), Пепе (Барри, 65).

Предупреждения: Ромеро (45+2), Алекс Баэна (45+1), Груневелд (63), Кармона (81), Байи (84), Парехо (88), Айосе Перес (90+9), Маркао Тейшейра (90+6).

Видео голов и обзор матча

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