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Чемпионат Франции
ПСЖ
23.08.2024 21:45 – FT 6 : 0
Монпелье
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Франция
23 августа 2024, 23:55 | Обновлено 24 августа 2024, 00:48
204
1

ПСЖ уничтожил Монпелье в чемпионате Франции, отгрузив сопернику 6 мячей

Дубль у парижан оформил оформил Брэдли Баркола

23 августа 2024, 23:55 | Обновлено 24 августа 2024, 00:48
204
1
ПСЖ уничтожил Монпелье в чемпионате Франции, отгрузив сопернику 6 мячей
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

Вечером 23 августа в 21:45 состоялся матч 2-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Монпелье».

Игра состоялась в Париже на стадионе «Парк де Пренс» – домашнем стадионе ПСЖ.

Парижане открыли счет уже на 4-й минуте встречи. Гости не смогли ответить на этот гол и матч закончился со счетом 6:0.

Лига 1. 2-й тур. 23 августа.

ПСЖ – Монпелье – 6:0 (2:0)

Голы: Брэдли Баркола, 4, 53, Марко Асенсио, 24, Хакими, 58, Уоррен Заир-Эмери, 60, Ли Кан Ин, 82.

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери (Мбае, 78), Невес (Руис, 68), Витинья, Дембеле (Ли Кан Ин, 62), Асенсио (Коло Муани, 62), Баркола (Дуэ, 62).

Монпелье: Лекомт, Сако, Саньян, Куяте, Омерагич, Чато, Саванье (Бар, 83), Ферри (Иссуфу, 68), Шотар, Хазри (Адамс, 68), Норден (Аль-Тамари, 68).

Предупреждения: Дембеле, 55 – Сако, 33, Шотар, 45+2, Куяте, 50, Хазри, 57.

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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luceorius
 Після відходу Мбаппе Барколя стає лідером нападу парижан. Дуже обдарований хлопець, має всі шанси стати кращим гравцем та бомбардиром чемпіонату Франції.
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