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Чемпионат Франции
ПСЖ
23.08.2024 21:45 – 72 5 : 0
Монпелье
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Франция
23 августа 2024, 21:43 | Обновлено 23 августа 2024, 22:32
19
0

ПСЖ – Монпелье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный матч – 23 августа в 21:45

23 августа 2024, 21:43 | Обновлено 23 августа 2024, 22:32
19
0
ПСЖ – Монпелье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

23 августа на Парк де Пренс пройдет матч 2-го тура Лиги 1 Франции, в котором ПСЖ встретится с Монпелье. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

ПСЖ

Команда ПСЖ сейчас, по сути, только разминается, ожидая настоящих матчей, в Лиге чемпионов нового формата. Все-таки на внутренней арене у парижан просто нет серьезной конкуренции. Так было в последние годы, в том числе и весной. Да, потом у проекта была серьезная потеря, и спортивная, и репутационная: в мадридский Реал перебрался Килиан Мбаппе, безусловно, главная звезда. Кстати, пока что ему прямую замену не купили, хотя есть ряд довольно громких трансферов: за 60 миллионов выкупили у Бенфики юного таланта, Жоау Мендеша, на 20 меньше стоил защитник Айнтрахта Пачо, не пожалели и двух десятков миллионов на Сафонова, хотя вряд ли кто-то верит, что он станет №1, а не Доннарумма. С Гавром в первом туре проблем не возникло никаких в принципе: ПСЖ соперника разгромил со счетом 4:1.

Монпелье

Клуб тоже был чемпионом Франции, правда, только однажды, в 2012 году, когда эра Лиона была уже позади, а ПСЖ еще не получил катарских финансовых инвестиций. Впрочем, сейчас паладины откатились в число достаточно посредственных середняков. Несмотря на все усилия Тер-Закаряна, опытного наставника, его подопечные закончили в прошлом чемпионате Франции на скромной 12-й позиции. И вряд ли получится прибавить, ведь этим летом серьезного усиления состава не было – финансовые возможности – не чета тем, что в столице. Не удивительно, что летом было много поражений, что неприятно даже при товарищеском формате. Монпелье, начиная новый чемпионат дома со Страсбгуром, пропустил первыми, уже после перерыва, но успели сравнять счет, и матч закончив 1:1.

Статистика личных встреч

Парижане выиграли все 6 предыдущих поединков, в том числе в прошлом сезоне разгромили паладинов 3:0 и 6:2.

Прогноз

Букмекерская контора GGBET считают, и довольно обоснованно, что чемпион выиграет, причем с запасом. Но подопечные Луиса Энрике и сопернику дают провести гол престижа – стоит присмотреться к варианту обе забьют (коэффициент – 1.63).

Прогноз Sport.ua
ПСЖ
23 августа 2024 -
21:45
Монпелье
Обе команды забьют 1.63 Сделать ставку
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ПСЖ Монпелье чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) прогнозы прогнозы на футбол
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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