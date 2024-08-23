В понедельник, 26 августа, в 13:00 состоится матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Карпаты».

Команды встретятся на стадионе «Черкассы Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Александр Омельченко из Славянска.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV