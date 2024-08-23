Украина. Премьер лига23 августа 2024, 21:58 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Карпаты
26 августа в 13:00 состоится матч 4-го тура УПЛ
23 августа 2024, 21:58 |
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В понедельник, 26 августа, в 13:00 состоится матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Карпаты».
Команды встретятся на стадионе «Черкассы Арена».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Александр Омельченко из Славянска.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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