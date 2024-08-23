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Украина. Премьер лига
23 августа 2024, 22:14 | Обновлено 23 августа 2024, 22:36
43
0

Левый Берег – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 августа в 15:30 видеотрансляцию матча 4-го тура УПЛ

23 августа 2024, 22:14 | Обновлено 23 августа 2024, 22:36
43
0
Левый Берег – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В понедельник, 26 августа, в 15:30 состоится матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Левый Берег» и «Черноморец».

Команды встретятся на стадионе «Левый Берег».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Евгений Цыбулько из Черкасской области.

Левый Берег – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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